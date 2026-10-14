Godos Problemos pasiūlymas Dominykui Dirksčiui sukėlė audrą: sureagavo tūkstančiai

Progos pasisakyti nepraleido ir nuomonės formuotoja Goda Problema – jos komentaras sulaukė tūkstančių reakcijų.
Komentaras sulaukė didžiulio dėmesio
D. Dirksčiui socialiniame tinkle Instagram pranešus, kad juos su Ieva siejo tik darbiniai santykiai, vyras paklausė sekėjų nuomonės.
„Ačiū, Ievute, už antrą projekto sezoną. Gal jis ir nebuvo labai ilgas, nes man reikėjo išvykti, bet buvo turiningas ir produktyvus. Kartu padarėm neblogą marketingą ir pasiekėm gerų rezultatų.
Ievue turi daug potencialo, ir tikiu, kad tavęs dar laukia gražūs dalykai. Šįkart mus siejo tik darbiniai reikalai. Gaila, kad neteko artimiau pabendrauti, bet gal dar kada gyvenime mūsų keliai susikirs. Dievo planas.
Ačiū visiems, kurie stebėjot ir palaikėt. Ievute, sėkmės tau ir ačiū, kad buvai šio sezono dalis.
On to the next one. Season 3. Ką norėtumėt pamatyti trečiame sezone? Rašykit komentaruose – rašė jis.“
Neilgai trukus komentaruose žmonės pradėjo siūlyti: „Laikas Monikai Šalčiūtei“, „Gerda Biel“, „Siegel imi“.
Tačiau bene daugiausiai reakcijų sulaukė Godos Problemos komentaras: „Pasiimk šįkart vyrą paįvairinimui, būtų irgi įdomu.“
Šis jos komentaras sulaukė daugiau nei 6 tūkst. patiktukų.
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