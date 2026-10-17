Prieš „UTMA 20“ pagrindinę kovą Pauliukevičiaus ir Kanišausko apsižodžiavimas: atskleidė tikrąsias nesantaikos priežastis

Prieš artėjančią trijų raundų kikbokso kovą laidos vedėjo Martyno Nesavo kalbinti kovotojai studijoje surengė beveik valandos trukmės žodžių mūšį. Pokalbis parodė, kad tarpusavio trintis toli gražu nėra tik reklaminis triukas – sportininkai atvirai išklojo asmenines nuoskaudas, aptarė buvusias kovas ir laidė vienas kitam aštrias pašaipas.
Pokalbis prasidėjo simbolinėmis provokacijomis. I. Pauliukevičius varžovui įteikė kaloringą saldumyną, pašiepdamas jo būtinybę augintis svorį iki 95 kg ribos. O N. Kanišauskas atsakė Marko Mansono knyga „Subtilus menas nekrušti sau proto“, užsimindamas apie varžovo emocinį karštakošiškumą.
Netrukus kova persikėlė į pravardžių lauką. N. Kanišauskas paaiškino, kodėl oponentą viešumoje praminė animacinio serialo personažu Patriku.
„Tai kilo ekspromtu, nereikėjo ilgai galvoti. Tai net ne išvaizdos, o labiau mąstymo klausimas. Patrikas gyvena po akmeniu, o Ignas pas mus – lyg darželio vaikas“, – aiškino N. Kanišauskas.
I. Pauliukevičius neliko skolingas ir priminė savo replikas apie oponento šukuoseną bei išvaizdą.
„Jam turbūt tiesiog skaudu, kad plaukai neauga, todėl pripurškia tiek lako. O dėl arklio dantų – ką aš žinau, jo šypsena man tiesiog primena arklį“, – atkirto I. Pauliukevičius.
I. Pauliukevičius pabrėžė savo pyktį dėl ankstesnių N. Kanišausko pasisakymų internete.
„Man tas pyktis tikrai yra. Jis kalbėjo podkaste, todėl spalio 24-ąją ringe reikės atsakyti už tuos žodžius. Jis palietė mano trenerį, mano klubą ir mano komandą, o man tai labai nepatiko. Už tai teks atsakyti, o vėliau galbūt ir atsiprašyti“, – perspėjo I. Pauliukevičius.
N. Kanišauskas teisinosi, kad tik išsakė savo nuomonę apie oponento elgesį po pralaimėjimo Sergejui Maslobojevui.
„Prisiminiau, kad po kovos ta pagarba Sergejui taip ir neatsirado. Jis toliau kalbėjo negražiai. Mano nuomone, po tokios dvikovos požiūris turėjo pasikeisti. Man nepatinka jo pasirinkta prizmė – kovą su Sergejumi jis gavo per lipimą negražiausia puse. Tikrai buvo galima ją užsitarnauti garbingiau, o ne mėtytis visokiais epitetais. Nors kaip kovotojas jis ambicingas ir geras“, – teigė N. Kanišauskas.
I. Pauliukevičius iškart uždavė oponentui atsakomąjį klausimą apie principus ir priminė šio nesutarimus su buvusiu varžovu Dominyku Dirksčiu. N. Kanišauskas pripažino, kad pagarbos buvusiam varžovui išties nejaučia.
„Aš jo negerbiu. Jis savo veiksmais taip padaro, todėl pagarbos jam tikrai nėra, nors jis tiesiog daro savo darbą. Aš maniau, kad santykiai išsiaiškinami kovoje“, – sakė N. Kanišauskas.
Po šio varžovo atsakymo I. Pauliukevičius pareiškė, kad lygiai taip pat negerbia ir paties N. Kanišausko.
„Tuomet šiuo momentu tau pagarbos taip pat neturiu, nes tu kalbi nesąmones ir iš to žvengi. Už tai ringe teks atsakyti“, – teigė I. Pauliukevičius.
Kovotojai prisiminė ir įtemptą akistatą „UTMA 19“ ringe, kai šalia I. Pauliukevičiaus netikėtai stojo jo treneris Ignas Barysas. N. Kanišauskas pripažino, kad tai pakeitė situacijos dinamiką.
„Stovime su Ignu vienas prieš vieną ir staiga matau trenerį. Tai tapo lengvu stabdžiu, nes treneriui visada jauti pagarbą, jo juk nepasiųsi tolyn, nesvarbu, koks treneris bebūtų. Treneris yra atskira kategorija. Tai šiek tiek nustebino, nes buvau vienas, o treneris tiesiog iššoko šalia“, – prisiminė N. Kanišauskas.
Pats I. Pauliukevičius džiaugėsi stratego palaikymu.
„Man buvo linksma, kad treneris stovėjo šalia. Man patinka, kai treneris visur yra su manimi. Norėčiau, kad ir dabar čia sėdėtų, bet jis ilsisi“, – šypsojosi I. Pauliukevičius.
Organizacijos vadovo Viktoro Geto dvikovai suteiktas apibūdinimas „gėris prieš blogį“ tapo dar viena diskusijų tema. N. Kanišauskas, kuriam teko geriečio rolė, pripažino, kad šis įvaizdis jam tinka, tačiau įspėjo, jog tai nereiškia silpnumo. O „blogiuko“ etiketę gavęs I. Pauliukevičius išdėstė savo požiūrį į kovotojo psichologiją.
„Manau, kad kovotojas privalo turėti ir gerąją, ir blogąją pusę. Kovoje ta blogoji pusė privalo būti. Kad ir koks geras būtum gyvenime, eidamas į ringą nesišypsosi, neduosi rankos pasisveikinti. Privalai turėti tą dalį savyje, nes žengi į ringą norėdamas nuskriausti žmogų. Už ringo ribų esu ramus ir niekam blogo nedarau, bet kai reikia, moku būti kitoks. Šias puses suderinu labai lengvai: dabar esu ramus, o kai reikės, būsiu blogas ir neramus“, – aiškino I. Pauliukevičius.
Abu sportininkai taip pat prisiminė bendrą bokso treniruotę pas trenerį Vidą Bružą. I. Pauliukevičius pareiškė, kad jau tada pamatė savo pranašumą.
„Pamačiau, kad bokse esu geresnis. Liūtas prieš medžiodamas visada stebi savo grobį, todėl aš jį ir stebėjau. Ringe jis bus sumedžiotas“, – pareiškė I. Pauliukevičius.
N. Kanišauskas į šią metaforą atsakė šaltai.
„Jeigu tu esi liūtas, tai aš esu medžiotojas ir tave tiesiog pašausiu“, – nukirto N. Kanišauskas.
Diskusijai pasisukus apie pagarbos demonstravimą ringe ir atsisakymą paspausti ranką prieš kovą, N. Kanišauskas teigė nesuprantantis oponento pozicijos.
„Nesuprantu, kam lipti per tą prizmę ir atsisakyti paspausti ranką prieš kovą. Tavo paties sporto klubo nariai kitiems rodo pagarbą ir pasisveikina, o tu vienintelis elgiesi kitaip“, – priekaištavo N. Kanišauskas.
I. Pauliukevičius pabrėžė esantis savarankiška asmenybė ir priminė varžovui jo paties nesėkmes.
„Aš esu atskiras žmogus, o ne jie. Tu pats ieškojai pasiteisinimų, kad tau nepadavė rankos ir todėl buvai pakirstas. Tu tiesiog nusiėmei nuo kovos anksčiau laiko. Aš savo kovose buvau pakirstas, bet niekada nekaltinau rankos paspaudimo trūkumo“, – rėžė I. Pauliukevičius.
Analizuodami pasirodymus praėjusiame „UTMA 19“ turnyre, kovotojai vėl susikirto. N. Kanišauskas džiaugėsi pergale techniniu nokautu prieš Dovydą Girdzevičių, kuria debiutavo 91 kg svorio kategorijoje, ir teigė apsipratęs su didesniu svoriu. Tačiau I. Pauliukevičius pareiškė, kad ši kova nieko neįrodo.
„91 kg kategorija man apskritai neatrodo rimtai. Jei kovoji, tai kovok 95 kg riboje. Jis sako, kad turi jėgos, bet aš sparinguojuosi su 130 kg sveriančiais vyrais. Nemanau, kad jo jėga man kels kokių nors problemų“, – kalbėjo I. Pauliukevičius.
Paklaustas, ar sugebės 95 kg kategorijoje pasiūlyti tokį patį fiziškumą, N. Kanišauskas pabrėžė varžovo klaidą.
„Manau, aš jį nustebinsiu. Tokia mano nuomonė – jis per daug mane nuvertina“, – užtikrintai pareiškė N. Kanišauskas.
I. Pauliukevičius į tai atšovė su šypsena.
„Galbūt jėgą 95 kg kategorijoje ir nuvertinu, bet šiaip nenuvertinu nė vieno varžovo. Visi turi patirties. Bet ringe mušime tą plaukų laką ir viskas bus baigta“, – rėžė I. Pauliukevičius.
N. Kanišauskas išsakė abejonių dėl sunkios I. Pauliukevičiaus pergalės prieš Modestą Juodpusį, kurioje Ignas pralaiminėjo pirmuosius raundus, tačiau trečiajame pasiuntė varžovą į nokdauną ir triumfavo per pratęsimą.
„Teisėjų sprendimu laimėjo Ignas, bet jei aš būčiau teisėjas, manau, kad pergalė labiau priklausė Modestui. Jis atrodė geriau“, – pareiškė N. Kanišauskas.
I. Pauliukevičius atskleidė, kad toje dvikovoje susidūrė su psichologiniais sunkumais, kurie jau praeityje.
„Prieš tą kovą galvoje buvo per daug minčių. Techniškai buvau pasiruošęs puikiai, girdėjau visus trenerio nurodymus, bet viduje niekaip negalėjau jų išpildyti. Dabar šią klaidą ištaisiau, susitvarkiau su savimi ir jokių vidinių trikdžių nebėra. Juodpusis kažkiek laimėjo pradžioje, bet aš turiu sunkią ranką – kai pataikau, žmonės krenta. Kovą laimėjau, o jei organizacija norės, galėsime padaryti revanšą ir sudėti visus taškus ant i“, – atviravo I. Pauliukevičius.
Laidos metu kovotojai sudalyvavo ir tarpusavio įgūdžių vertinime dešimtbalėje sistemoje, kurioje išryškėjo visiškas nuomonių išsiskyrimas:
- Ištvermė: N. Kanišauskas sau skyrė 7 balus ir teigė, kad tiek pat duotų ir oponentui. I. Pauliukevičius sau užtikrintai išsirašė dešimtuką, primindamas, kad keturis raundus kovoje su M. Juodpusiu atlaikė be vargo ir gali pasiekti nokautą bet kuriame raunde. N. Kanišauskas į tai atšovė su pašaipa: „Kai išmeti vos penkis smūgius per raundą, ištvermės daug nereikia.“ Ignas neliko skolingas: „Man užtenka penkių smūgių, nes nuo jų žmonės krenta.“
- Kovos intelektas (IQ): N. Kanišauskas sau davė 8–9 balus, o varžovo IQ įvertino vos 4 balais, pavadindamas jo stilių labai primityviu. I. Pauliukevičius sau skyrė 10 balų, o oponentui rėžė 4–5 balus, pareikšdamas, kad šio intelektas ringe yra itin ribotas. Ginčui įkaitus, Ignas tiesiai pagrasino: „Gausi į žiaunas ringe spalio 24 dieną! Šalkovskis po kovos apskritai net negalėjo į mane pažiūrėti, nes buvo pridaužytas.“
- Smūgio jėga: I. Pauliukevičius sau nedvejodamas skyrė 10 balų, o Naglį įvertino vos 4 balais, ragindamas pažvelgti į šio rankas. N. Kanišauskas oponento jėgą rankose įvertino solidžiu 7, pripažindamas varžovo nokautuojančią galią, tačiau suabejojo jo kojų smūgių pavojingumu.
- Koordinacija: Tai buvo vienintelė kategorija, kurioje kovotojų nuomonės idealiai sutapo. Abu sau skyrė po 9 balus ir nusprendė vienas kitam vertinimo nemažinti, nors Ignas neištvėrė nepasišaipęs: „Paliekam, bet tu nekopijuok manęs – galvok savo galva.“
- Agresyvumas: I. Pauliukevičius sau skyrė dešimtuką, o varžovui davė 7 balus. N. Kanišauskas sau skyrė 9 balus, o oponentą įvertino taip pat 9, pridurdamas: „Visada galima būti dar agresyvesniam.“
- Greitis: Abu sau pasirašė maksimalius 10 balų. Vertindami vienas kitą, N. Kanišauskas varžovui skyrė 8, o I. Pauliukevičius Nagliui davė vos 6 balus, užtikrintai pareikšdamas, kad 95 kg kategorijoje ringe jį lengvai apžaistų vien greičiu.
- Smūgių sugėrimas (barzda): Abu kovotojai sau skyrė po 10 balų, tačiau oponento galimybes vertino skeptiškai. N. Kanišauskas oponentui skyrė 8 balus, tačiau priminė šio nesėkmę prieš S. Maslobojevą: „Jei pridėtume tai, kad kovoje nusiimi dėl kojos smūgių, tuomet liktų tik 4 balai.“ I. Pauliukevičius varžovo atsparumą smūgiams iš pradžių įvertino 7, bet netrukus nuleido iki 6 balų, primindamas skaudų Naglio pralaimėjimą nokautu D. Dirksčiui: „Pagal galvą duodu šešis, nes prieš Dominyką pasikirto baisiai ir nesmagiai.“
- Distancijos valdymas: N. Kanišauskas sau užtikrintai skyrė 10 balų, o Ignui paliko 7, pavadindamas tai solidžiu lygiu. I. Pauliukevičius varžovą įvertino 8 balais – tai tapo vienintele kategorija, kurioje Ignas pripažino Naglio pranašumą.
- Skausmo toleravimas: Nors abu save įvertino dešimtukais, varžovui tokio įvertinimo pagailėjo. N. Kanišauskas pareiškė, kad Ignas dešimtukui netraukia ir skyrė 8 balus, o I. Pauliukevičius oponentui atsakė lygiai tokiu pačiu 8 balų įvertinimu.
Kovotojai atskleidė ir skirtingus pasiruošimo užkulisius. N. Kanišauskas treniruočių stovyklai pasirinko Vilniaus „Sparta Fight Gym“ klubą pas trenerį Andrių Šipailą bei lieja prakaitą su sportininkais, jau kovojusiais prieš I. Pauliukevičių.
„Pasirinkau šią salę, nes treneris A. Šipaila puikiai žino visas Igno stipriąsias ir silpnąsias vietas, per kurias galima atakuoti. Taip pat ten yra sparingo partnerių, kurie patys kovojo prieš Igną ir žino, kaip jis dirba“, – motyvus aiškino N. Kanišauskas.
I. Pauliukevičius varžovo pasirinkimą vertino skeptiškai.
„Tai nieko nereiškia. Prisiminkime Kudrešovą (Artūrą, – aut. past.) – jis lygiai taip pat ruošėsi „Spartoje“ prieš mane, ir visi matėme, kaip tai baigėsi. Gali sužinoti apie mane ką nori, bet ringe viskas bus visiškai kitaip. Aš dalį stovyklos atlikau Nyderlanduose pas patikimą trenerį, kol mano treneris buvo išvykęs, o dabar tęsiu darbą su sugrįžusiu I. Barysu“, – teigė I. Pauliukevičius.
Kalbėdami apie dvikovos scenarijų, sportininkai pripažino, kad ankstyvo nokauto nesitiki.
„Manau, bus trys, keturi, o gal prireiks ir penkių raundų – žiūrėsime, gal išsitrauks ekstra raundai. Bandžiau greitai pakirsti Juodpusį ir pamačiau, kad kartais viskas klostosi ne taip, kaip planavai. Todėl dabar nesišvaistysiu pažadais – kai gauni į veidą, visi planai dingsta“, – sakė I. Pauliukevičius.
N. Kanišauskas pritarė, kad kova bus ilga.
„Tikrai pirmuose raunduose nematau greito nokauto. Manau, kad tiesiog rinksime taškus distancijoje“, – teigė N. Kanišauskas.
Paklausti, ar po kovos paspaus vienas kitam rankas, I. Pauliukevičius patvirtino, kad emocijos liks už ringo virvių.
„Tikrai paspausčiau ranką. Nusiėmus pirštines man nesunku pasisveikinti, aš irgi žmogus. Esu padėjęs varžovams atsikelti po nokdaunų. Prieš kameras galbūt atrodau piktas, bet iš tiesų esu geras žmogus ir padedu tiems, kam to reikia“, – tvirtino I. Pauliukevičius.
Pokalbio pabaigoje sportininkai įvardijo savo tolesnius karjeros tikslus. N. Kanišauskas atskleidė ambicijas po šios kovos leistis į svorio kategoriją iki 86 kg ir siekti čempiono diržo, o I. Pauliukevičius turi tik vieną ambiciją – tapti pirmuoju istorijoje UTMA svorio kategorijos iki 95 kg čempionu ir parvežti titulą savo klubui bei treneriui.
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