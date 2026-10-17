„Inter“ tvirtina pozicijas „Serie A“ turnyro viršūnėje

Milano „Inter“ komanda šeštadienį išvykoje rungtyniavo su „Bologna“. Nors kurį laiką jiems teko vytis varžovus, galutinis rezultatas – 3:1 Milano komandos naudai.
Jau dešimtąją minutę „Bologna“ buvo priekyje. Tommaso Pobegos įvartis leido įgyti pranašumą. Tiesa, prieš pat kėlinio pabaigą „Inter“ nubaudė oponentus po Marcuso Thuramo tikslaus šūvio.
Po pertraukos pergalę „Inter“ leido pasiekti po keitimo aikštėje pasirodę žaidėjai. Tiek ir Carlosas Augusto, tiek ir Ange`as-Yoanas Bonny pelnė po įvartį bei padėjo iškovoti dar tris taškus.
Po šios pergalės „Inter“ (19 taškų) toliau pirmauja lygoje.
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