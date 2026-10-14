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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

Roberto Baggio sunki išpažintis: „ Sakiau mamai: jei mane myli – nužudyk mane“

2026-10-14 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-14 12:42
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Roberto Baggio prisiminė vieną sunkiausių savo karjeros laikotarpių, kai po rimtos kelio traumos ir sudėtingos operacijos kentė nepakeliamą skausmą.

Roberto Baggio | Scanpix nuotr.

Roberto Baggio prisiminė vieną sunkiausių savo karjeros laikotarpių, kai po rimtos kelio traumos ir sudėtingos operacijos kentė nepakeliamą skausmą.

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Italijos futbolo legenda atskleidė, kad dėl alergijos vaistams negalėjo vartoti nuskausminamųjų, todėl po operacijos net prašė savo motinos nutraukti jo kančias.

„Kai pabudau po narkozės, rėkiau iš skausmo. Negalėjau vartoti nuskausminamųjų, nes visada buvau jiems alergiškas. Pasakiau mamai: „Jei mane myli, nužudyk“. Nebegalėjau bėgioti ir treniruotis taip, kaip anksčiau“, – prisiminė R. Baggio.

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Pirmą kartą rimtą kelio traumą futbolininkas patyrė dar būdamas jaunas, kai atstovavo „Vicenza“ klubui. 1985 metais jis susižeidė kelį rungtynėse su „Rimini“ ir patyrė kryžminių raiščių bei menisko pažeidimus. Tuometinės medicinos galimybės buvo gerokai ribotesnės nei šiandien, todėl italui teko vykti į Prancūziją, Saint Etienne miestą, kur jam buvo atlikta sudėtinga operacija.

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Operacijos metu chirurgams teko gręžti blauzdikaulį ir atlikti sudėtingą rekonstrukciją. Po jos futbolininkas kentė didžiulį skausmą, negalėjo normaliai judėti, o dėl fizinių ir emocinių išgyvenimų prarado apie 12 kilogramų. Sugrįžimas į futbolą užtruko maždaug dvejus metus.

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R. Baggio per savo karjerą iš viso patyrė šešias kelio operacijas. Nepaisant nuolatinių sveikatos problemų, jis tapo vienu geriausių savo kartos futbolininkų, 1993 metais laimėjo „Ballon d'Or“ apdovanojimą, o 1994 metais su Italijos rinktine pasiekė pasaulio čempionato finalą.

Italas vėliau ne kartą pabrėžė, kad būtent meilė futbolui padėjo jam nepasiduoti net sunkiausiomis akimirkomis. Nors traumos nuolat trukdė jo karjerai, R. Baggio sugebėjo sugrįžti į aukščiausią lygį ir įsitvirtinti tarp ryškiausių futbolo istorijos asmenybių.

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