PSG po dramatiškos mačo pabaigos iškovojo pergalę prieš „Strasbourg“

Besivejančių vaidmenyje buvę PSG atstovai išvykoje 3:1 nugalėjo „Strasbourg“.
PSG rungtynes pradėjo ne pagrindine sudėtimi ir dėl to pirmajame kėlinyje buvo priversti susimokėti. Šeimininkai į priekį įsiveržė po Giovanni Reynos smūgio.
Po pertraukos Luisas Enrique į aikštę metė pagrindinius savo ginklus. Netrukus tai lėmė 11 m. baudinį. Tiesa, Ousmane`as Dembele jo realizuoti nesugebėjo.
Net ir be šios progos PSG susikūrė pakankamai, kad laimėtų. Ilya Zabarnyi rezultatą lygino, Ousmane`as Dembele leido įsiverži į priekį, o jau per pridėtą laiką pranašumą dar labiau padidino Desire Doue.
Ketvirtą kartą iš eilės laimėjęs PSG pakilo į antrąją „Ligue 1“ poziciją.
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