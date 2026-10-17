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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

160 kg sveriantis „Glory“ kovotojas įveikė varžovą

2026-10-17 22:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 22:26
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Šeštadienį Antverpene (Belgija) rengiamas „Glory 110“ kikbokso turnyras.

Nabilis Khachabas | „Glory“ nuotr.

Šeštadienį Antverpene (Belgija) rengiamas „Glory 110“ kikbokso turnyras.

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Sunkiasvorių kategorijoje dar vieną pergalę įsirašė sunkiausias „Glory“ kovotojas marokietis Nabilis Khachabas. Jis teisėjų sprendimu įveikė rumuną Ionutą Iancu.

Rumunas atliko daugiau tikslių smūgių į galvą (104 prieš 88), bet N. Khachabas atliko daug daugiau tikslių spyrių (26 prieš 8), taip pat dažniau atakavo varžovą keliais (8 prieš 2).

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„Ką galiu pasakyti? Sunkiai treniravausi šiai kovai ir paruošiau gerą kovos planą. Šį kartą koviausi protingai. Jaučiuosi gerai, po truputį metu svorį. Klausau tik savęs ir Dievo“, – sakė N. Khachabas, pažymėjęs, kad jam patobulėti padėjo treniruotės su Tariku Khbabezu.

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N. Khachabas anksčiau prieš kovas sverdavo net 163 kg. Dabar jis šiek tiek numetė svorio ir prieš kovą su I. Iancu svėrė 159,7 kg.

Įdomu tai, kad šiemet kova su N. Khachabu „Glory“ ringe buvo siūlyta Mantui Rimdeikai, bet lietuvis tą variantą atmetė, nes nebūtų turėjęs užtektinai laiko pasiruošti kovai.

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„Glory“ man siūlė ir šiais metais kovoti, bet ten buvo toks pasiūlymas kautis prieš tą apkūnų „bachurėlį“ Khachabą, kai iki turnyro tebuvo likusios kelios savaitės. Aš sveriu 120 kg, jis turbūt 160 kg ir eina kaip tankas. Nebuvau tuo metu pasiruošęs kovai. Pasakiau jiems, kad duotų man žinią apie kovą, kai galėsiu pasiruošti normaliai, kai iki turnyro bus likę bent pusantro mėnesio, o ne kelios savaitės“, – sakė M. Rimdeika.

„Glory“ turnyrus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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