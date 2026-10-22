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Dirkstys nevyniojo žodžių į vatą: pasisakė apie Maslobojevo mylimąją ir grasino Nesavui

2026-10-22 16:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 16:47
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Dominykas Dirkstys viešai pasisakė apie Sergejaus Maslobojevo mylimąją Santą Mišenytę ir UTMA komentatorių bei viešųjų ryšių atstovą Martyną Nesavą. Pastarajam sportininkas pažėrė aštrios kritikos ir pažadėjo išsiaiškinti santykius akis į akį.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Dominykas Dirkstys viešai pasisakė apie Sergejaus Maslobojevo mylimąją Santą Mišenytę ir UTMA komentatorių bei viešųjų ryšių atstovą Martyną Nesavą. Pastarajam sportininkas pažėrė aštrios kritikos ir pažadėjo išsiaiškinti santykius akis į akį.

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„Siero draugė tiek apie mane šneka, kad jau nebeaišku, kuris iš mūsų jai įdomesnis. Jei nori su manimi diskusijos, gali parašyti tiesiai, nebūtina per storius užkalbinti“, – teigė D. Dirkstys.

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Kur kas pikčiau D. Dirkstys pasisakė apie M. Nesavą.

„Ką tas Nesavas šnekutis čia šneka? Jeigu jam kažkas neaišku, galėjo man paskambinti ir tiesiai pasakyti. Kam po kovos stabdyti mano trenerį ir bandyti jam kažką dėlioti? Kodėl tu, grybe, dėlioji, balsą pakėlęs, mano treneriui!?“ – piktinosi D. Dirkstys.

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Kovotojas pareiškė, kad su M. Nesavu ketina išsiaiškinti santykius susitikęs akis į akį, o jų susitikimą ragino užfiksuoti vaizdo kameromis.

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„Mes dar išsiaiškinsime susitikę akis į akį. Pafilmuokit, kai jį pamatysiu. Jūs pamatysite – jo laikas suskaičiuotas“, – pareiškė D. Dirkstys.

Toliau sportininkas vaizdžiai apibūdino, kaip, jo manymu, galėtų baigtis galimas susirėmimas. Jis kalbėjo apie rankos lūžį ir čiurnos traumą, dėl kurių, anot jo, fizinis atsistatymas galėtų trukti nuo šešių iki dvylikos mėnesių, o psichologinis – penkerius ar šešerius metus.

D. Dirkstys taip pat užsiminė, kad tokiu atveju M. Nesavas turėtų pakankamai laiko apgalvoti, kodėl nederėjo kelti balso prieš D. Dirksčio trenerį.

Po kelių valandų D. Dirkstys Conoro McGregoro stiliumi ištrynė įrašą apie M. Nesavą.

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