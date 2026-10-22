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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Dainius Gudaitis pasitraukė iš LVJUFA prezidento pareigų

2026-10-22 16:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 16:41
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Pokyčiai Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijoje (LVJUFA) – iš prezidento pareigų pasitraukė Dainius Gudaitis.

Dainius Gudaitis | Organizatorių nuotr.

Pokyčiai Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijoje (LVJUFA) – iš prezidento pareigų pasitraukė Dainius Gudaitis.

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D. Gudaitis buvo išrinktas pirmuoju LVJUFA prezidentu dar 2020 metais, o 2023-aisiais buvo perrinktas dar vienai kadencijai.

Asociacija spalio 20 dieną sulaukė D. Gudaičio prašymo atsistatyti iš užimamų pareigų, jam įsigaliojant spalio 22-ąją.

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„Priėmiau sprendimą, dėl asmeninių priežasčių ir didelio užimtumo, nebeiti asociacijos prezidento pareigų. Jaunimo futbolas yra viena esminių mūsų šalies futbolo sričių, kuri reikalauja maksimalaus dėmesio, įsitraukimo bei visos bendruomenės aktyvių pastangų.

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Norėčiau padėkoti asociacijos nariams už šį kartu nueitą kelią. Su Jūsų ir rėmėjų pagalba reformavome mūsų šalies jaunimo futbolo varžybų sistemą, siekdami kokybiškai pagerinti varžybų lygį, didinti jų žinomumą ir žaidėjų skaičių.

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Asociacijos veikla buvo plati ir tikiu, kad mūsų bendras darbas prisidėjo prie Lietuvos futbolo raidos“, – minėjo D. Gudaitis.

Vadovaujantis asociacijos įstatais, LVJUFA prezidento pareigas laikinai eis jos direktorius Algirdas Kvalkauskas.

Apie neeilinio visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą, darbotvarkę ir kitą su susirinkimo organizavimu susijusią informaciją bus informuota atskiru pranešimu.

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