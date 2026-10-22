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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Dėl LFF futsal taurės šiame sezone kovos 17 komandų, ištraukti pirmųjų etapų burtai

2026-10-22 16:41 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 16:41
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Pasibaigus registracijai į 2026-2027 metų LFF futsal taurės turnyrą paaiškėjo, kad dėl šio trofėjaus šį sezoną kovos 17 komandų.

LFF futsal taurė | Organizatorių nuotr.

Pasibaigus registracijai į 2026-2027 metų LFF futsal taurės turnyrą paaiškėjo, kad dėl šio trofėjaus šį sezoną kovos 17 komandų.

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Prie devynių Futsal A lygos, remiamos TOPsport, ekipų prisijungs aštuonios komandos iš žemesnių lygų: FC „Damada“ (Telšiai), FK „Lentvaris“ (Lentvaris), „Medelyno bėgiai“ (Šiauliai), FC „Klaipėda City“ (Klaipėda), FK „Ketera“ (Šalčininkai), „Aktas“ (Vilnius), FC „Phoenix“ (Klaipėda), FK „Savanoris“ (Šiauliai).

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Pirmajame etape žais tik aštuonios ne Futsal A lygos komandos, kurios bus suskirstytos į keturias poras. Porų nugalėtojai pateks į antrąjį etapą.

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Ketvirtadienio popietę Kaune buvo ištraukti pirmųjų dviejų turnyro etapų burtai.

Pirmojo etapo poros:

„Phoenix“ – „Aktas“

„Ketera“ – „Medelyno bėgiai“

„Lentvaris“ – „Savanoris“

„Klaipėda City“ – „Damada“

Pirmojo etapo rungtynės turi būti sužaistos iki lapkričio 29 dienos.

Antrajame etape prie keturių pirmąjį etapą įveikusių komandų prisijungs Futsal A lygos, remiamos TOPsport, komandos. Šiame etape iš 13 komandų bus sudarytos penkios poros, o trys komandos burtų keliu pateks tiesiai į ketvirtfinalį.

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Antrojo etapo poros:

„Phoenix“/„Aktas“ – SFK „Panevėžys“

„Kėdainiai futsal“ – „Akmenės kraštas“

Mažeikių VIP – „Vilnius futsal“

„Ketera“/„Medelyno bėgiai“ – Vilkaviškio „Bruklinas“

„Klaipėda City“/„Damada“ – „Kauno Žalgiris“

Antrasis etapas turi būti sužaistas per gruodžio mėnesį.

Į ketvirtfinalį burtų keliu iškart patenka Jonavos „Vikingai“, „Lentvario“ ir „Savanorio“ poros nugalėtojai bei „Gargždų Pramogos“.

Taip pat šį sezoną bus atsisakoma finalo ketverto formato, o finalas numatytas 2027 m. vasario 20 d.

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