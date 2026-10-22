Dėl LFF futsal taurės šiame sezone kovos 17 komandų, ištraukti pirmųjų etapų burtai

Prie devynių Futsal A lygos, remiamos TOPsport, ekipų prisijungs aštuonios komandos iš žemesnių lygų: FC „Damada“ (Telšiai), FK „Lentvaris“ (Lentvaris), „Medelyno bėgiai“ (Šiauliai), FC „Klaipėda City“ (Klaipėda), FK „Ketera“ (Šalčininkai), „Aktas“ (Vilnius), FC „Phoenix“ (Klaipėda), FK „Savanoris“ (Šiauliai).
Pirmajame etape žais tik aštuonios ne Futsal A lygos komandos, kurios bus suskirstytos į keturias poras. Porų nugalėtojai pateks į antrąjį etapą.
Ketvirtadienio popietę Kaune buvo ištraukti pirmųjų dviejų turnyro etapų burtai.
Pirmojo etapo poros:
„Phoenix“ – „Aktas“
„Ketera“ – „Medelyno bėgiai“
„Lentvaris“ – „Savanoris“
„Klaipėda City“ – „Damada“
Pirmojo etapo rungtynės turi būti sužaistos iki lapkričio 29 dienos.
Antrajame etape prie keturių pirmąjį etapą įveikusių komandų prisijungs Futsal A lygos, remiamos TOPsport, komandos. Šiame etape iš 13 komandų bus sudarytos penkios poros, o trys komandos burtų keliu pateks tiesiai į ketvirtfinalį.
Antrojo etapo poros:
„Phoenix“/„Aktas“ – SFK „Panevėžys“
„Kėdainiai futsal“ – „Akmenės kraštas“
Mažeikių VIP – „Vilnius futsal“
„Ketera“/„Medelyno bėgiai“ – Vilkaviškio „Bruklinas“
„Klaipėda City“/„Damada“ – „Kauno Žalgiris“
Antrasis etapas turi būti sužaistas per gruodžio mėnesį.
Į ketvirtfinalį burtų keliu iškart patenka Jonavos „Vikingai“, „Lentvario“ ir „Savanorio“ poros nugalėtojai bei „Gargždų Pramogos“.
Taip pat šį sezoną bus atsisakoma finalo ketverto formato, o finalas numatytas 2027 m. vasario 20 d.
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