Dentinho po nesėkmės Vokietijoje: „Už neišnaudotas progas tenka sumokėti“

Lietuviai sėkmingai pradėjo susitikimą ir per pirmąsias 20 minučių ne tik įgijo persvarą, bet ir turėjo galimybių ją padidinti.
Mūsų rinktinės gretose įvarčiais pasižymėjo Deividas Reimaris ir Justinas Zagurskas. Vis dėlto antrojo kėlinio pradžioje vokiečiai rezultatą išlygino, o vėliau persvėrė jį savo naudai.
Rungtynių pabaigoje, rezultatui esant 2:3, Lietuvos rinktinė bandė gelbėtis vartininką pakeisdama penktuoju aikštės žaidėju, tačiau išlyginti rezultato nepavyko. Maža to, šeimininkai pasinaudojo lietuvių rizika ir pelnė ketvirtąjį įvartį į tuščius vartus.
Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dentinho po susitikimo pripažino, kad komandai pritrūko efektyvumo puolime, o rungtynių pabaigoje atsiliepė ir žaidėjų nuovargis.
„Sužaidėme labai gerą pirmąjį kėlinį. Turėjome progų įmušti tris ar net keturis įvarčius ir susikrauti solidžią persvarą, tačiau jomis nepasinaudojome. Kai žaidi prieš gerą komandą, už neišnaudotas galimybes tenka mokėti. Varžovai įmušė pačioje antrojo kėlinio pradžioje, o galiausiai sugebėjo mus nugalėti“, – jau grįžęs į Lietuvą kalbėjo Dentinho.
– Pirmajame kėlinyje gana daug žaidybinio laiko teko pirmajam ketvertui. Ar tai negalėjo turėti įtakos rungtynių pabaigoje, kai žaidėjams galbūt pritrūko jėgų?
– Mes nesikeitėme ketvertais. Tai buvo mano pasirinkta strategija šioms rungtynėms, paremta mano požiūriu į žaidimą. Rungtynių pradžioje ji veikė gerai, tačiau artėjant susitikimo pabaigai komanda pradėjo jausti nuovargį.
Vis dėlto tai nereiškia, kad pati strategija buvo neteisinga. Negaliu tvirtai pasakyti, ar suteikę galimybę žaisti visiems futbolininkams būtume laimėję, ar pralaimėję dar didesniu skirtumu. Kiekvienos rungtynės yra skirtinga istorija. Deja, šį kartą pralaimėjome, o tai galiausiai reiškia, kad treneris suklydo.
– Likus pakankamai daug laiko iki rungtynių pabaigos nusprendėte vartininką pakeisti penktuoju aikštės žaidėju. Ko pritrūko, kad šis taktinis sprendimas duotų rezultatą?
– Mums reikėjo šiek tiek ilgiau kontroliuoti kamuolį ir efektyviau išnaudoti susikuriamas galimybes. Deja, to padaryti nepavyko, o galiausiai patys praleidome dar vieną įvartį.
– Rungtynių pabaigoje, rezultatui esant 2:3, Lietuva toliau žaidė be vartininko ir praleido ketvirtąjį įvartį. Ar tuo metu pagalvojote, kad įvarčių skirtumas tokioje trumpoje atrankos grupėje taip pat gali būti labai svarbus?
– Tokia strategija naudojomės ir preliminariame atrankos etape, kuriame sugebėjome iškovoti kelialapį į pagrindinį atrankos etapą. Tačiau dabar, pirmosiose šio etapo rungtynėse, nemanau, kad būtų teisinga žaisti vien tam, kad pralaimėtume kuo mažesniu skirtumu.
Mes bandėme išlyginti rezultatą, tačiau praleidome dar vieną įvartį. Jeigu galiausiai iš atrankos turnyro pasitrauksime būtent dėl šio įvarčio, visa kaltė teks man.
– Lapkričio 10 dieną laukia rungtynės su grupės favorite Kroatija. Ką po pralaimėjimo Vokietijoje labiausiai norėtumėte pakeisti ir ar šios rungtynės suteikė pagrindo tikėtis, kad rinktinė gali mesti iššūkį ir kroatams?
– Be jokios abejonės, Kroatija yra šios grupės favoritė. Dabar turime labai atidžiai išanalizuoti, kaip geriausia būtų prieš ją žaisti. Rungtyniausime namuose, o mūsų tikslas visada yra pergalė. Suprantame, kad laukia labai sunkios rungtynės, tačiau jeigu yra vienas dalykas, kuris išskiria Lietuvos salės futbolo rinktinę, tai mūsų tikėjimas savo galimybėmis, nes mes visada tikime.
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