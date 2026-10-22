FK „Kauno Žalgirio“ žvilgsnis į varžovą – „Brann“ istorija nuo antrojo diviziono iki Europos

Belaukiant mačo, kviečiame iš arčiau susipažinti su būsimais žalgiriečių varžovais ir jų rezultatais.
KYLANTIS NORVEGIJOS FUTBOLAS. Pastaraisiais metais Norvegijos futbolas išgyvena tikrą pakilimą, o šalies klubai vis dažniau stebina Europos turnyruose. Ryškiausias pavyzdys – „Bodo/Glimt“ komanda, 2024–2025 m. sezone pasiekusi UEFA Europos lygos pusfinalį ir tapusi pirmuoju Norvegijos klubu, nuėjusiu taip toli šiame turnyre.
Istorinį rezultatą šią vasarą užfiksavo ir Norvegijos nacionalinė rinktinė. Po 28 metų pertraukos į pasaulio čempionatą sugrįžę norvegai pirmą kartą istorijoje pasiekė ketvirtfinalį, kuriame po pratęsimo 1:2 nusileido Anglijai. Iki tol norvegai eliminavo Dramblio Kaulo Kranto (2:1) ir Brazilijos (2:1) rinktines.
Norvegijos futbolo atgimimą simbolizuoja ir ryškiausia šalies futbolo žvaigždė – Anglijos „Premier“ lygoje „Manchester City“ klube rungtyniaujantis Erlingas Haalandas. 2022–2023 m. sezone puolėjas pelnė net 36 įvarčius ir pagerino visų laikų vieno „Premier“ lygos sezono rezultatyvumo rekordą.
ILGAMETĖ ISTORIJA. Antrajame pagal dydį Norvegijos mieste Bergene įsikūręs „Brann“ klubas buvo įkurtas dar 1908 m., o šiuo metu yra vienas pagrindinių šalies futbolo klubų.
Per savo gyvavimo laikotarpį Bergeno futbolininkai tris kartus tapo Norvegijos čempionais – 1962, 1963 ir 2007 m. „Brann“ taip pat septynis kartus triumfavo Norvegijos taurės varžybose, o paskutinį sykį šį trofėjų į viršų kėlė 2023 m.
Be to, „Brann“ futbolininkai jau aštuonis sykius tapo ir šalies vicečempionais, pastaruosius du kartus tai padarydami 2023 ir 2024 m. bei įsitvirtindami tarp pajėgiausių Norvegijos klubų.
NUO ANTROJO DIVIZIONO IKI EUROPOS. Dar 2021 m. „Brann“ išgyveno vieną sudėtingiausių pastarojo meto laikotarpių – iškrito iš aukščiausios Norvegijos futbolo lygos po to, kai lemiamame mače pralaimėjo baudinių seriją.
Vis dėlto Bergeno klubas greitai atsitiesė. Jau kitą sezoną „Brann“ užtikrintai triumfavo antrajame šalies divizione ir sugrįžo tarp stipriausių Norvegijos komandų. Įspūdinga tai, kad per visą 2022 m. sezoną Bergeno futbolininkai patyrė vos vieną pralaimėjimą, triskart sužaidė lygiosiomis ir įsirašė 26 laimėjimus.
Sugrįžimas į pajėgiausią Norvegijos futbolo lyga taip pat buvo skambus – 2023 m. Bergeno futbolininkai iškovojo Norvegijos taurę ir šalies čempionate užėmė antrąją vietą, o 2024 m. „Brann“ ekipa dar kartą finišavo antra.
KELIAS Į KONFERENCIJŲ LYGĄ. Šio sezono UEFA Konferencijų lygos atrankoje „Brann“ futbolininkams teko įveikti tris varžovus.
Antrajame atrankos etape norvegai bendru rezultatu 5:3 pranoko Rumunijos Klužo-Napokos klubą, o trečiajame po dramatiškos kovos eliminavo Kipro Limasolio „Apollon“ komandą (4:3), nors pirmąjį susitikimą Norvegijoje varžovai laimėjo (1:0), o antrojo metu „Brann“ futbolininkai užsidirbo vieną raudoną kortelę, tiesa, jau pačioje pratęsimo pabaigoje.
Atsakomosiose rungtynėse „Brann“ ekipa anksti veržėsi į priekį 1:0, tačiau varžovai mušė kamuolį į tinklą 86-ąją minutę, bet norvegų klubui pavyko išlyginti bendrą rezultatą per pridėto laiko 6-ąją minutę ir galiausiai pratęsime palaužti varžovus.
Lemiamame atrankos etape Bergeno ekipos laukė Salonikų PAOK iš Graikijos. Pirmosios rungtynės baigėsi lygiosiomis 1:1, o atsakomajame susitikime „Brann“ triumfavo 3:2 ir iškovojo kelialapį į pagrindinį etapą.
Tai ne pirmasis „Brann“ pasirodymas Europos klubų turnyruose. Prieš dvejus metus „Brann“ futbolininkai du sezonus iš eilės žengė į Konferencijų lygos atkrintamąsias, o dar 2007–2008 m. sezone Bergeno ekipa pasiekė UEFA taurės šešioliktfinalį.
PERGALINGAS STARTAS. Pirmosiose UEFA Konferencijų lygos pagrindinio etapo rungtynėse „Brann“ futbolininkai namuose priėmė Gibraltaro „Lincoln Red Imps“ futbolininkus.
Spalio 15 d. vykusiame susitikime abi komandos užsidirbo po raudoną kortelę – jau 23-iąją minutę norvegai liko žaisti mažumoje.. 59-ąją minutę svečiai išsiveržė į priekį, tačiau „Brann“ ekipa sugebėjo atsitiesti. Du Niklaso Castro įvarčiai 64-ąją ir 81-ąją minutėmis leido norvegams iškovoti pergalę 2:1 ir turnyrą pradėti trimis taškais.
BANGUOTAS SEZONAS. Nors tarptautiniame fronte „Brann“ futbolininkams atrodo solidžiai, Norvegijos čempionate komanda demonstruoja neįprastus rezultatus.
Po 22 sužaistų rungtynių Bergeno ekipa buvo iškovojusi 9 pergales, dukart sužaidusi lygiosiomis ir patyrusi 12 pralaimėjimų. Su 29 taškais „Brann“ žengė septintoje turnyro lentelės vietoje.
Paskutinėse šalies čempionato rungtynėse būsimi žalgiriečių varžovai išvykoje 1:3 nusileido Oslo „Valerenga“ komandai, kuri turnyro lentelėje užima 11-ąją vietą ir iki tol skaičiavo aštuonių susitikimų seriją be pergalių.
PAGRINDINIAI AKCENTAI. Bergeno komandos sudėtyje galima išskirti patyrusį saugą Kristianą Erikseną ir islandą Kristallą Mani Ingasoną.
Puolime svarbų vaidmenį atlieka Niklasas Castro, kuris jau spėjo pasižymėti dviem įvarčiais UEFA Konferencijų lygos pagrindiniame etape, o atrankos metu mušė dar keturis.
Tris įvarčius UEFA Konferencijų lygoje jau pridėjo ir Noahas Holmas, o pirmajame susitikime raudoną kortelę užsidirbęs N.Kasanwirjo yra suspenduotas.
FK „Kauno Žalgirio“ ir Bergeno „Brann“ akistata prasidės jau ketvirtadienį 19.45 val, o bilietus į susitikimą galite rasti paspaudę čia.
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