Lasicko klubas užtikrintai žengė į Kroatijos taurės ketvirtfinalį

Šiaurės Airijos lygos taurės aštuntfinalyje žais „Carrick Rangers“ klubas, kuriam atstovauja Nedas Mačiulaitis. Tiesa, lietuvis šiame etape žaisti negalės, nes šešioliktfinalio rungtynėse 67 minutę išvydo antrą geltoną kortelę ir turėjo palikti aikštę, bet jo klubas namuose 3:0 įveikė „Newry City“ klubo futbolininkus.
Kosovo pirmenybėse trečiadienį Ovidijus Šiaulys išlaikė savo vartus sausus, o jo ginamas „Ferizaj“ klubas namuose 2:0 įveikė „Trepca Mitrovice“ klubą.
Tuo metu Maltos „Premier“ lygoje Domantas Šimkus žaidė nuo 69 minutės, o jo ginamas „Marsaxlokk“ klubas 0:2 nusileido „Birzebbuga“ klubui.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.