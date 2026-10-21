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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lasicko klubas užtikrintai žengė į Kroatijos taurės ketvirtfinalį

2026-10-21 21:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-21 21:56
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Antradienį Kroatijos taurės aštuntfinalyje Justas Lasickas žaidė 65 minutes, o jo ginamas „Rijeka“ klubas užtikrintai žengė į ketvirtfinalį, kadangi išvykoje 4:1 įveikė „Karlovac“ klubo futbolininkus.

Justas Lasickas | Klubo nuotr.

Antradienį Kroatijos taurės aštuntfinalyje Justas Lasickas žaidė 65 minutes, o jo ginamas „Rijeka“ klubas užtikrintai žengė į ketvirtfinalį, kadangi išvykoje 4:1 įveikė „Karlovac“ klubo futbolininkus.

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Šiaurės Airijos lygos taurės aštuntfinalyje žais „Carrick Rangers“ klubas, kuriam atstovauja Nedas Mačiulaitis. Tiesa, lietuvis šiame etape žaisti negalės, nes šešioliktfinalio rungtynėse 67 minutę išvydo antrą geltoną kortelę ir turėjo palikti aikštę, bet jo klubas namuose 3:0 įveikė „Newry City“ klubo futbolininkus.

Kosovo pirmenybėse trečiadienį Ovidijus Šiaulys išlaikė savo vartus sausus, o jo ginamas „Ferizaj“ klubas namuose 2:0 įveikė „Trepca Mitrovice“ klubą.

Tuo metu Maltos „Premier“ lygoje Domantas Šimkus žaidė nuo 69 minutės, o jo ginamas „Marsaxlokk“ klubas 0:2 nusileido „Birzebbuga“ klubui.

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