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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Rybakina išvengė ilgos kovos Kinijoje, o Benčič patyrė netikėtą pralaimėjimą

2026-10-22 16:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 16:31
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Pirmoji pasaulio raketė Elena Rybakina (WTA-1) pateko į Kinijoje vykstančio WTA 500 serijos „Ningbo Open“ turnyro ketvirtfinalį. Kazachstano tenisininkė grįžo po traumos ir šventė greitą pergalę – jos varžovė Polina Kudermetova (WTA-105) dėl sveikatos problemų pasitraukė iš mačo.

Elena Rybakina | Scanpix nuotr.

Pirmoji pasaulio raketė Elena Rybakina (WTA-1) pateko į Kinijoje vykstančio WTA 500 serijos „Ningbo Open“ turnyro ketvirtfinalį. Kazachstano tenisininkė grįžo po traumos ir šventė greitą pergalę – jos varžovė Polina Kudermetova (WTA-105) dėl sveikatos problemų pasitraukė iš mačo.

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E. Rybakina, kuri yra ir praėjusių metų turnyro čempionė, pirmavo 5:0, kai P. Kudermetova dėl peties skausmų nusprendė nebežaisti. Dvikova truko tik 33 minutes.

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27-erių E. Rybakina ketvirtfinalyje susitiks su lenke Katarzyna Kawa (WTA-128). Lenkė netikėtai 7:5, 6:4 nugalėjo Tokijo olimpinę čempionę šveicarę Belindą Benčič (WTA-14).

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Kazachstano tenisininkė į Kiniją atvyko po nesėkmingo pasirodymo Pekine, kur šio mėnesio pradžioje netikėtai pralaimėjo jau antrajame rate. Vėliau ji dėl pėdos traumos pasitraukė iš Uhano turnyro.

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Tuo metu Filipinų teniso žvaigždė Alexandra Eala (WTA-20) baigė pasirodymą Ningbo turnyro aštuntfinalyje. 21-erių sportininkė 5:7, 4:6 pralaimėjo rusei Dianai Shnaider, pasaulio reitinge užimančiai 13-ąją vietą.

Ketvirtfinalyje D. Shnaider žais su 18-mete amerikiete Iva Jovič (WTA-12), kuri 6:4, 6:3 įveikė italę Jasminę Paolini (WTA-35) – dukart „Didžiojo kirčio“ turnyrų finalininkę.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 1,206 mln. JAV dolerių.

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