Rybakina išvengė ilgos kovos Kinijoje, o Benčič patyrė netikėtą pralaimėjimą

E. Rybakina, kuri yra ir praėjusių metų turnyro čempionė, pirmavo 5:0, kai P. Kudermetova dėl peties skausmų nusprendė nebežaisti. Dvikova truko tik 33 minutes.
27-erių E. Rybakina ketvirtfinalyje susitiks su lenke Katarzyna Kawa (WTA-128). Lenkė netikėtai 7:5, 6:4 nugalėjo Tokijo olimpinę čempionę šveicarę Belindą Benčič (WTA-14).
Kazachstano tenisininkė į Kiniją atvyko po nesėkmingo pasirodymo Pekine, kur šio mėnesio pradžioje netikėtai pralaimėjo jau antrajame rate. Vėliau ji dėl pėdos traumos pasitraukė iš Uhano turnyro.
Tuo metu Filipinų teniso žvaigždė Alexandra Eala (WTA-20) baigė pasirodymą Ningbo turnyro aštuntfinalyje. 21-erių sportininkė 5:7, 4:6 pralaimėjo rusei Dianai Shnaider, pasaulio reitinge užimančiai 13-ąją vietą.
Ketvirtfinalyje D. Shnaider žais su 18-mete amerikiete Iva Jovič (WTA-12), kuri 6:4, 6:3 įveikė italę Jasminę Paolini (WTA-35) – dukart „Didžiojo kirčio“ turnyrų finalininkę.
WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 1,206 mln. JAV dolerių.
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