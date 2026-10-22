Prieš kovą su Nagliu Kanišausku apie traumas prakalbęs Ignas Pauliukevičius: „Treneris nenorėjo, kad kovočiau“

Ketvirtadienį spaudos konferencijoje susitikę kovotojai šį kartą demonstravo santūresnį toną nei anksčiau, tačiau aštrių pareiškimų vienas kito atžvilgiu netrūko.
Paklaustas apie prabėgusį mėnesį bei savijautą priaugus svorio, į naują kategoriją žengiantis N. Kanišauskas pasidžiaugė sklandžiu procesu.
„Daug laiko atsipūsti nebuvo – iškart grįžome prie darbų. Jaučiuosi labai gerai. Nesu tas, kuris nesvertų tiek – tiesiog anksčiau daug mesdavau, o dabar reiks mesti mažiau. Jaučiuosi puikiai“, – teigė N. Kanišauskas.
Per trumpą laiką pasiruošti turėjęs I. Pauliukevičius atskleidė, kad į ringą žengs nepaisydamas sveikatos problemų ir trenerio pozicijos.
„Viskas praėjo sklandžiai. Turiu keletą traumų, bet einu kovoti, nes esu žvėris. Esu žiauriausia kovos mašina, kokią Dievas yra sukūręs. Treneris nenorėjo, kad kovočiau, bet šeštadienį turiu daug ginklų, kuriais tiesiog sunaikinsiu Naglį. Padarysiu taip, kad jis jaustų tokį patį skausmą, kokį jaučiu aš“, – tvirtino I. Pauliukevičius.
Sulaukęs klausimo, ar sveikatos problemos nesukliudys pasirodymui, I. Pauliukevičius atsakė be abejonių.
„Tikrai nesutrukdys. Esu tvirtas, manęs niekas nepalauš“, – nukirto I. Pauliukevičius.
Varžovo sprendimą kovoti su traumomis įvertino ir N. Kanišauskas, kartu atsakęs į klausimą, ar pergalės atveju oponentą vėl vadintų animaciniu personažu Patriku.
„Man tai mažai ką keičia, tačiau pagarba jam, kad turėdamas traumų vis tiek eina kovoti. O dėl pravardžiavimo – pas mus tokios didelės priešpriešos nebeliko po pokalbio akis į akį, todėl nematau tam tikslo“, – kalbėjo N. Kanišauskas.
Abu sportininkai sulaukė klausimų apie taktinius sprendimus, o N. Kanišauskas užsiminė apie pasirengimo stovyklos akcentus.
„Visa mano stovykla buvo maždaug tokia – mokomės laikyti rankas aukštai“, – pažymėjo N. Kanišauskas.
I. Pauliukevičius, paklaustas apie savo smūgių arsenalą, patikino esąs pasirengęs atakuoti visais įmanomais būdais.
„Akcentas bus visur – nesvarbu, rankos ar kojos. Galiu smūgiuoti viskuo. Yra rankos, kojos, keliai. Turiu pilną ginklų arsenalą. Užtenka vieno smūgio, ir žmogus krenta“, – aiškino I. Pauliukevičius.
Žiūrovams komentaruose pasiteiravus, ar dėl traumos kova nebus nutraukta anksčiau laiko, kaip atsitiko Dominykui Dirksčiui, I. Pauliukevičius rėžė tiesiai.
„Karjeros tikrai nesiruošiu baigti. Einu tik laimėti. Jei nenorėčiau kovoti, nebūčiau čia atėjęs, bet nusprendžiau žengti į ringą. Nenoriu nuvilti organizacijos ir savo sirgalių. Esu žiauriausia kovos mašina ir noriu sukelti skausmą bei chaosą“, – sakė I. Pauliukevičius.
Paprašyti pateikti kovos prognozę, oponentai pasirinko skirtingus kelius. N. Kanišauskas nuo spėjimų susilaikė.
„Prognozuoti negaliu, nesu sinoptikas Naglis Šulija“, – šyptelėjo N. Kanišauskas.
O I. Pauliukevičius pasidalijo savo scenarijumi ir užsiminė apie galimybę kautis ilgiau nei numatyti trys raundai.
„Bus penki raundai. Aš nestovėsiu, aš kovosiu ir smūgiuosiu. Galbūt bus lygiosios, prireiks ketvirto, penkto, o gal ir šešto raundo. Galbūt nuspręsime kautis dvylika ar penkiolika raundų“, – kalbėjo I. Pauliukevičius.
Spaudos konferencijoje buvo paliestas ir N. Kanišausko ateities planų klausimas svorio kategorijoje iki 95 kg.
„Daug apie tai nesvarstau, bet ateityje norėčiau grįžti į svorį iki 86 kilogramų dėl čempiono diržo“, – atskleidė N. Kanišauskas.
Renginio pabaigoje I. Pauliukevičius netikėtai nukreipė dėmesį į salėje sėdėjusį sunkiasvorį Mantą Rimdeiką, primindamas šio anksčiau išsakytus žodžius.
„Čia sėdi žmogus, kuris anksčiau sakė, kad nori man suskaldyti kaukolę, o dabar nieko nesako. Per laidą kalbėjo vienaip, o dabar tyli“, – teigė I. Pauliukevičius.
Į diskusiją įsitraukęs M. Rimdeika paaiškino savo ankstesnės reakcijos priežastis.
„Pykčio prieš tave tikrai nelaikau. Taip pasakiau dėl vieno tavo labai negražaus poelgio praeityje, bet matau, kad dabar taisaisi, tampi normalesniu žmogumi ir elgiesi padoriai“, – atsakė M. Rimdeika.
Šis paaiškinimas I. Pauliukevičiaus neįtikino.
„Aš visada buvau žmogus. Tu manęs nei žinai, nei pažįsti, todėl kalbi nesąmones“, – atkirto I. Pauliukevičius.
Kilus apsižodžiavimui, M. Rimdeika pasiūlė santykius perkelti į kovą.
„Galėsime kada nors tai išsiaiškinti ringe. Manau, kad mūsų kova ateityje yra neišvengiama“, – teigė M. Rimdeika.
I. Pauliukevičius šį iššūkį priėmė nedvejodamas.
„Reikia tai padaryti, nes užtenka kalbų – reikia paleisti rankas į darbą. Noriu kovoti su visais, nesvarbu, kas jie ir koks jų svoris. Tie, kurie kalba, privalo už tai atsakyti“, – tvirtino I. Pauliukevičius.
M. Rimdeika priminė ankstesnę tarpusavio istoriją ringe.
„Ignai, tu pats pirmas pradėjai kalbėti. Aš tavęs niekada neliečiau. Ateityje drąsiai galėsime tai išsiaiškinti ringe – galėsi pabandyti man atsirevanšuoti“, – sakė M. Rimdeika.
Iš viso spalio 24-ąją sostinėje žiūrovai išvys 15 kovų.
Turnyro programa:
Pagrindinės kovos:
Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA) – Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Raimondas Avlasevičius (4-1-1 UTMA) – Akram Belmekki (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Tomas Banskis (5-0 UTMA) – Isa Gočmenas (3-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis
Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis
Vitas Karosas (7-4 UTMA) – Cengizas Lale'as (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Raimondas Krilavičius (4-1 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-5 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Mantas Rimdeika (1-0 UTMA) – Markas Molotokas (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas
Tomas Pakutinskas (0-1 UTMA) – Ion Grigore (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas (su MMA pirštinėmis)
Preliminarioji dalis:
Edvinas Šalkovski (3-2 UTMA) – Burak Unal (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas
Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) – Mindaugas Gedminas (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Osvaldas Fedorovičius (5-3 UTMA) – Matas Pultaražinskas (4-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Alina Martyniuk (2-0 UTMA) – Aya Boutafala (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 58 kg, kikboksas
Ankstyvosios kovos:
Ainas Baranauskas (1-1 UTMA) – Armandas Maknys (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas
Arūnas Gruodys (1-0 UTMA) – Eimantas Zarėčnyj (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Bohdan Sytnyk (0-0 UTMA) – Pavlo Mihasi (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
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