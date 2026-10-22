Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Prieš kovą su Nagliu Kanišausku apie traumas prakalbęs Ignas Pauliukevičius: „Treneris nenorėjo, kad kovočiau“

2026-10-22 20:31 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-22 20:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau artėjantį šeštadienį Vilniaus arenoje įvyks „UTMA 20“ kovų turnyras, kurio pagrindiniu akcentu taps Igno Pauliukevičiaus (7-1 UTMA) ir Naglio Kanišausko (4-1 UTMA) susidūrimas.

Ignas Pauliukevičius ir Naglis Kanišauskas | „Stop“ kadras
GALERIJA (7)

Jau artėjantį šeštadienį Vilniaus arenoje įvyks „UTMA 20“ kovų turnyras, kurio pagrindiniu akcentu taps Igno Pauliukevičiaus (7-1 UTMA) ir Naglio Kanišausko (4-1 UTMA) susidūrimas.

REKLAMA
0

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Igno Pauliukevičiaus ir Naglio Kanišausko akistata (10.22)

Ketvirtadienį spaudos konferencijoje susitikę kovotojai šį kartą demonstravo santūresnį toną nei anksčiau, tačiau aštrių pareiškimų vienas kito atžvilgiu netrūko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas apie prabėgusį mėnesį bei savijautą priaugus svorio, į naują kategoriją žengiantis N. Kanišauskas pasidžiaugė sklandžiu procesu.

REKLAMA
REKLAMA

„Daug laiko atsipūsti nebuvo – iškart grįžome prie darbų. Jaučiuosi labai gerai. Nesu tas, kuris nesvertų tiek – tiesiog anksčiau daug mesdavau, o dabar reiks mesti mažiau. Jaučiuosi puikiai“, – teigė N. Kanišauskas.

REKLAMA

Per trumpą laiką pasiruošti turėjęs I. Pauliukevičius atskleidė, kad į ringą žengs nepaisydamas sveikatos problemų ir trenerio pozicijos.

„Viskas praėjo sklandžiai. Turiu keletą traumų, bet einu kovoti, nes esu žvėris. Esu žiauriausia kovos mašina, kokią Dievas yra sukūręs. Treneris nenorėjo, kad kovočiau, bet šeštadienį turiu daug ginklų, kuriais tiesiog sunaikinsiu Naglį. Padarysiu taip, kad jis jaustų tokį patį skausmą, kokį jaučiu aš“, – tvirtino I. Pauliukevičius.

REKLAMA
REKLAMA

Sulaukęs klausimo, ar sveikatos problemos nesukliudys pasirodymui, I. Pauliukevičius atsakė be abejonių.

„Tikrai nesutrukdys. Esu tvirtas, manęs niekas nepalauš“, – nukirto I. Pauliukevičius.

Varžovo sprendimą kovoti su traumomis įvertino ir N. Kanišauskas, kartu atsakęs į klausimą, ar pergalės atveju oponentą vėl vadintų animaciniu personažu Patriku.

„Man tai mažai ką keičia, tačiau pagarba jam, kad turėdamas traumų vis tiek eina kovoti. O dėl pravardžiavimo – pas mus tokios didelės priešpriešos nebeliko po pokalbio akis į akį, todėl nematau tam tikslo“, – kalbėjo N. Kanišauskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Abu sportininkai sulaukė klausimų apie taktinius sprendimus, o N. Kanišauskas užsiminė apie pasirengimo stovyklos akcentus.

„Visa mano stovykla buvo maždaug tokia – mokomės laikyti rankas aukštai“, – pažymėjo N. Kanišauskas.

I. Pauliukevičius, paklaustas apie savo smūgių arsenalą, patikino esąs pasirengęs atakuoti visais įmanomais būdais.

REKLAMA

„Akcentas bus visur – nesvarbu, rankos ar kojos. Galiu smūgiuoti viskuo. Yra rankos, kojos, keliai. Turiu pilną ginklų arsenalą. Užtenka vieno smūgio, ir žmogus krenta“, – aiškino I. Pauliukevičius.

Žiūrovams komentaruose pasiteiravus, ar dėl traumos kova nebus nutraukta anksčiau laiko, kaip atsitiko Dominykui Dirksčiui, I. Pauliukevičius rėžė tiesiai.

REKLAMA

„Karjeros tikrai nesiruošiu baigti. Einu tik laimėti. Jei nenorėčiau kovoti, nebūčiau čia atėjęs, bet nusprendžiau žengti į ringą. Nenoriu nuvilti organizacijos ir savo sirgalių. Esu žiauriausia kovos mašina ir noriu sukelti skausmą bei chaosą“, – sakė I. Pauliukevičius.

Paprašyti pateikti kovos prognozę, oponentai pasirinko skirtingus kelius. N. Kanišauskas nuo spėjimų susilaikė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Prognozuoti negaliu, nesu sinoptikas Naglis Šulija“, – šyptelėjo N. Kanišauskas.

O I. Pauliukevičius pasidalijo savo scenarijumi ir užsiminė apie galimybę kautis ilgiau nei numatyti trys raundai.

„Bus penki raundai. Aš nestovėsiu, aš kovosiu ir smūgiuosiu. Galbūt bus lygiosios, prireiks ketvirto, penkto, o gal ir šešto raundo. Galbūt nuspręsime kautis dvylika ar penkiolika raundų“, – kalbėjo I. Pauliukevičius.

REKLAMA

Spaudos konferencijoje buvo paliestas ir N. Kanišausko ateities planų klausimas svorio kategorijoje iki 95 kg.

„Daug apie tai nesvarstau, bet ateityje norėčiau grįžti į svorį iki 86 kilogramų dėl čempiono diržo“, – atskleidė N. Kanišauskas.

Renginio pabaigoje I. Pauliukevičius netikėtai nukreipė dėmesį į salėje sėdėjusį sunkiasvorį Mantą Rimdeiką, primindamas šio anksčiau išsakytus žodžius.

REKLAMA

„Čia sėdi žmogus, kuris anksčiau sakė, kad nori man suskaldyti kaukolę, o dabar nieko nesako. Per laidą kalbėjo vienaip, o dabar tyli“, – teigė I. Pauliukevičius.

Į diskusiją įsitraukęs M. Rimdeika paaiškino savo ankstesnės reakcijos priežastis.

„Pykčio prieš tave tikrai nelaikau. Taip pasakiau dėl vieno tavo labai negražaus poelgio praeityje, bet matau, kad dabar taisaisi, tampi normalesniu žmogumi ir elgiesi padoriai“, – atsakė M. Rimdeika.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šis paaiškinimas I. Pauliukevičiaus neįtikino.

„Aš visada buvau žmogus. Tu manęs nei žinai, nei pažįsti, todėl kalbi nesąmones“, – atkirto I. Pauliukevičius.

Kilus apsižodžiavimui, M. Rimdeika pasiūlė santykius perkelti į kovą.

„Galėsime kada nors tai išsiaiškinti ringe. Manau, kad mūsų kova ateityje yra neišvengiama“, – teigė M. Rimdeika.

I. Pauliukevičius šį iššūkį priėmė nedvejodamas.

„Reikia tai padaryti, nes užtenka kalbų – reikia paleisti rankas į darbą. Noriu kovoti su visais, nesvarbu, kas jie ir koks jų svoris. Tie, kurie kalba, privalo už tai atsakyti“, – tvirtino I. Pauliukevičius.

REKLAMA

M. Rimdeika priminė ankstesnę tarpusavio istoriją ringe.

„Ignai, tu pats pirmas pradėjai kalbėti. Aš tavęs niekada neliečiau. Ateityje drąsiai galėsime tai išsiaiškinti ringe – galėsi pabandyti man atsirevanšuoti“, – sakė M. Rimdeika.

 

Iš viso spalio 24-ąją sostinėje žiūrovai išvys 15 kovų.

Turnyro programa:

Pagrindinės kovos:

Ignas Pauliukevičius (7-1 UTMA) – Naglis Kanišauskas (4-1 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas

REKLAMA

Raimondas Avlasevičius (4-1-1 UTMA) – Akram Belmekki (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas

Tomas Banskis (5-0 UTMA) – Isa Gočmenas (3-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis

Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) – Rodrigo Mineiro (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas | aštuntuko pusfinalis

Vitas Karosas (7-4 UTMA) – Cengizas Lale'as (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas

Raimondas Krilavičius (4-1 UTMA) – Mantvydas Perednis (5-5 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas

REKLAMA
REKLAMA

Mantas Rimdeika (1-0 UTMA) – Markas Molotokas (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas

Tomas Pakutinskas (0-1 UTMA) – Ion Grigore (0-0 UTMA) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas (su MMA pirštinėmis)

Preliminarioji dalis:

Edvinas Šalkovski (3-2 UTMA) – Burak Unal (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 95 kg, kikboksas

Arnoldas Misiūnas (3-4-2 UTMA) – Mindaugas Gedminas (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas

Osvaldas Fedorovičius (5-3 UTMA) – Matas Pultaražinskas (4-8 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas

Alina Martyniuk (2-0 UTMA) – Aya Boutafala (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 58 kg, kikboksas

Ankstyvosios kovos:

Ainas Baranauskas (1-1 UTMA) – Armandas Maknys (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas

Arūnas Gruodys (1-0 UTMA) – Eimantas Zarėčnyj (1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas

Bohdan Sytnyk (0-0 UTMA) – Pavlo Mihasi (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų