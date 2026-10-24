Kovos „UTMA 20“ turnyre metu – necenzūrinė Sergejaus Maslobojevo leksika

Dviejų veteranų kovos pradžioje T. Pakutinskas rodė iniciatyvą ir per pusantros minutės du kartus „sprogo“ smūgiais, tačiau I. Grigore sugebėjo atsilaikyti. Likus minutei iki raundo pabaigos I. Grigore pataikė stiprų spyrį į kairę T. Pakutinsko koją ir lietuvis krito į nokdauną. Nepaisant akivaizdaus šlubčiojimo, T. Pakutinskas atsistojo ir pratęsė kovą. T. Pakutinskas stengėsi kuo greičiau atakuoti ir siųsti varžovą į nokautą, bet I. Grigore ir toliau atakavo kairę jo koją. Nors raundo pabaigoje T. Pakutinskas dar kart parkrito po vieno iš spyrių, tačiau tą kartą jau nokdaunas nebuvo skaičiuojamas.
Antrajame raunde T. Pakutinskas laidė stiprius smūgius, tačiau daugelis jų skriejo į orą, tuo tarpu I. Grigore toliau taikėsi į lietuvio kairę koją. Praėjus 36 sekundėms T. Pakutinskas ir I. Grigore apsikeitė smūgiais keliu vienu metu, bet I. Grigore pataikė žemiau juostos ir kova trumpam buvo sustabdyta. I. Grigore veide pasirodė kraujas, o T. Paktuinskas paleido ne vieną tikslų smūgį, po kurių I. Grigore pradėjo svirduliuoti. I. Grigore veide matėsi vis daugiau kraujo, o T. Pakutinskas toliau tęsė smūgius rankomis. I. Grigore vienu metu net šiek tiek pametė dantų apsaugą ir dažnai žiūrėjo į teisėją, tuo tarpu T. Pakutinskas tęsė smūgius.
Necenzūrinė Maslobojevo leksika
„Neu***k manęs, tavo paskutinė kova, trys minutės ir važiuoji namo“, – T. Pakutinską prieš trečią raundą motyvavo S. Maslobojevas.
Pats T. Pakutinskas prieš trečią raundą pripažino, kad nebeturi jėgų.
T. Pakutinskas stengėsi atlikti smūgių serijas ir nors I. Grigore sunkiai stovėjo, bet nekrito ant žemės. Visgi rumunas, panašu, kad pamiršo, jog T. Pakutinsko koja yra traumuota ir jis nebeatlikinėjo smūgių į ją bei bandė keistis smūgiais rankomis. Per likusį laiką abu kovotojai jau praktiškai nebeturėjo jėgų ir nors smūgiavo, tačiau daugelis tų smūgių skriejo į orą ir kova buvo baigta.
Teisėjų sprendimas užtruko itin ilgai ir kovotojai ne vieną minutę stovėjo ringe ir laukė, kol paaiškės nugalėtojas. Galiausiai teisėjai paskelbė, kad pergalę šventė T. Pakutinskas, tačiau nebuvo įvardinta, kokiu rezultatu.
„Viskas, noriu atsisveikinti su sportu, ačiū, kas palaikėte, ačiū treneriams, Andriui Šipailai, kad mane treniravo ir kentėjo mane. Ačiū Seriogai, viskas“, - sakė T. Pakutinskas. T. Pakutinskas ir I. Grigore kovojo 2022 m. kovo 19 d. vykusiame „KOK 99“ turnyre, o tą kartą pagal MMA taisykles pirmajame raunde smaugimo veiksmu laimėjo lietuvis.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.