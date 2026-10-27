Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Dominykas Dirkstys atskleidė, ar atsukęs laiką atgal vėl išbėgtų iš ringo

2026-10-27 15:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 15:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo pabaigoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras baigėsi kitaip, nei tikėjosi kai kurie kovinio sporto gerbėjai. Atsinaujinus rankos traumai po techninio nokauto Dominykas Dirkstys paliko ringą. Dabar jis vėl prakalbo apie šį savo sprendimą.

Rugsėjo pabaigoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras baigėsi kitaip, nei tikėjosi kai kurie kovinio sporto gerbėjai. Atsinaujinus rankos traumai po techninio nokauto Dominykas Dirkstys paliko ringą. Dabar jis vėl prakalbo apie šį savo sprendimą.

REKLAMA
0

Savo mintis D. Dirkstys išdėstė socialiniame tinkle Instagram.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Pasakė, kaip darytų dabar

Socialinio tinklo paskyros istorijoje vyras atskleidė, kad jei galėtų atsukti laiką atgal – vėl pasielgtų taip pat.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pabrėžė, kad pasilikimas ringe būtų reiškęs savęs negerbimą. D. Dirkstys rašė:

„Jei atsukčiau laiką, lygiai taip pat išeičiau iš ringo. Man tikrai nebebuvo ko ten laukt. Dar stovėt ir žiūrėt, kaip Maslobojevas ten kažką bando pasakyt, čia jau savęs negerbt reikia.

REKLAMA
REKLAMA

Aš toks žmogus – neužsibūnu ten, kur nebėra temos, nesvarbu, kokia situacija. Matau, kad temos nebėra judu prie kitos, geresnės. Dėl to ir esu kažko pasiekęs, nes negaištu.“

REKLAMA

Paliko areną

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje.

Visgi Sergejaus Maslobojevo ir D, Dirksčio kovą stebėję sirgaliai po pagrindinės vakaro dvikovos liko sumišę.

Svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatoje S. Maslobojevas jau antrajame raunde šventė pergalę techniniu nokautu, kai D. Dirksčiui atsinaujino vasarą patirta rankos trauma ir jis netikėtai paliko areną.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignas Grinevičius, Dominykas Dirkstys (nuotr. BNS, nuotr. soc. tinklų)
UTMA bendraturtis Ignas Grinevičius – apie tai, kas galėtų prilygti Dirksčiui ir 1 detalę jo elgesyje: „Jis vėl...“ (10)
Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas (nuotr. BNS)
Grybu Dirksčio išvadintas Maslobojevas nusprendė netylėti: pasiuntė aiškią žinią (5)
Dominykas Dirkstys | Stop kadras
Dirkstys vėl sukėlė audrą: užsipuolė Maslobojevą, o šio mylimoji pasidalijo žinute (2)
Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas (nuotr. BNS/Teodoro Biliūno)
Išgirdęs, ką kalba Maslobojevas, Dominykas Dirkstys išrėžė be užuolankų: „Senolis pats pradėjo...“ (8)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų