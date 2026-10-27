Dominykas Dirkstys atskleidė, ar atsukęs laiką atgal vėl išbėgtų iš ringo

Savo mintis D. Dirkstys išdėstė socialiniame tinkle Instagram.
Pasakė, kaip darytų dabar
Socialinio tinklo paskyros istorijoje vyras atskleidė, kad jei galėtų atsukti laiką atgal – vėl pasielgtų taip pat.
Jis pabrėžė, kad pasilikimas ringe būtų reiškęs savęs negerbimą. D. Dirkstys rašė:
„Jei atsukčiau laiką, lygiai taip pat išeičiau iš ringo. Man tikrai nebebuvo ko ten laukt. Dar stovėt ir žiūrėt, kaip Maslobojevas ten kažką bando pasakyt, čia jau savęs negerbt reikia.
Aš toks žmogus – neužsibūnu ten, kur nebėra temos, nesvarbu, kokia situacija. Matau, kad temos nebėra judu prie kitos, geresnės. Dėl to ir esu kažko pasiekęs, nes negaištu.“
Paliko areną
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje.
Visgi Sergejaus Maslobojevo ir D, Dirksčio kovą stebėję sirgaliai po pagrindinės vakaro dvikovos liko sumišę.
Svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatoje S. Maslobojevas jau antrajame raunde šventė pergalę techniniu nokautu, kai D. Dirksčiui atsinaujino vasarą patirta rankos trauma ir jis netikėtai paliko areną.
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