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Dominykas Dirkstys pasiuntė žinutę kritikams: „Jūs tiesiog nesigaudote“

2026-10-26 22:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 22:42
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Dominykas Dirkstys pareiškė, kad turėdamas JAV tokį matomumą ir platformą, kokią turėjo Eimantas Stanionis, galėtų tapti pasauline žvaigžde. Kovotojas taip pat kalbėjo apie šio sporto specifiką, negailestingą gerbėjų kritiką ir savo indėlį į Lietuvos kovinio sporto populiarumą.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Dominykas Dirkstys pareiškė, kad turėdamas JAV tokį matomumą ir platformą, kokią turėjo Eimantas Stanionis, galėtų tapti pasauline žvaigžde. Kovotojas taip pat kalbėjo apie šio sporto specifiką, negailestingą gerbėjų kritiką ir savo indėlį į Lietuvos kovinio sporto populiarumą.

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„Jei Amerikoje turėčiau tokią platformą, kokią turėjo Stanionis, būčiau pasaulinė žvaigždė. Milijonai sekėjų, didžiausi reklamos sandoriai ir eilė kovų, kurių žmonės lauktų. Pergalė ar pralaimėjimas – po kiekvienos kovos visi jau kalbėtų apie kitą“, – teigė D. Dirkstys.

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Anot kovotojo, norint suprasti tokios sėkmės galimybes, nereikia sudėtingų analizių – pakanka suvokti, kaip veikia pasaulinis šou verslas.

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D. Dirkstys taip pat atkreipė dėmesį į kovinio sporto atstovams tenkančią kritiką. Jo teigimu, Lietuvos kovinio sporto žvaigždės sulaukia itin daug neigiamų komentarų, nors jų pasirengimas reikalauja mėnesių sunkaus darbo, disciplinos ir pasiaukojimo.

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„Mėnesiai pasiruošimo, sunkios treniruotės, sparingai, svorio metimas ir nuolatinė disciplina 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę. Visa tai turi parodyti per kelis raundus. Nesvarbu, kaip blogai tą dieną jaustumeisi. Ringe turi valdyti emocijas, mąstyti ir priimti sprendimus per sekundės dalį – net pavargęs ir gaudamas smūgius. O už klaidas gali sumokėti savo sveikata“, – rašė kovotojas.

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Jis palygino kovinį sportą su krepšiniu ir pabrėžė, kad vienas pralaimėjimas ringe gali persekioti sportininką daugelį metų.

Krepšinio komanda gali pralaimėti kas savaitę. Koviniame sporte pralaimėsi kartą per karjerą – primins dar dešimt metų. Man iki šiol primena kovą su Narausku, kurioje, mano oficialia informacija, buvau nuteisėjautas. Nesvarbu, kiek laiko praėjo ir kiek pergalių po jos iškovojau – vis tiek grįžta prie tos pačios kovos“, – teigė D. Dirkstys.

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Kovotojas įsitikinęs, kad kovinis sportas reikalauja išskirtinio pasirengimo, o jo atstovams tenka itin didelė fizinė ir emocinė našta.

„Sportas sunkiausias. Treniruotės – skaudžiausios. Pasekmės – brutaliausios. Fanai – negailestingiausi. Rinktis kovinį sportą – tai tarsi iškart rinktis sunkiausią lygį“, – rašė jis.

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Dirkstys teigia tapęs Lietuvos kovinio sporto dabartimi

D. Dirkstys priminė anksčiau išsakytą pažadą tapti Lietuvos kovinio sporto ateitimi. Pasak jo, per pastaruosius metus jis kūrė šou, didino susidomėjimą ir prisidėjo prie didžiausios šalies kovinio sporto organizacijos augimo. Kovotojas taip pat pabrėžė, kad ilgą laiką kurtas susidomėjimas jo akistata su Sergejumi Maslobojevu tapo didžiausia kova Lietuvoje ir pirmą kartą organizacijos istorijoje užpildė „Žalgirio“ areną.

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„Kažkada pasakiau: „Aš būsiu Lietuvos kovinio sporto ateitis.“ Nuo tada kūriau šou, auginau susidomėjimą ir tapau vienu esminių didžiausios šalies kovinio sporto organizacijos augimo veiksnių. Metų metus kūriau akistatą, kuri tapo pagrindine kova renginyje, pirmą kartą organizacijos istorijoje užpildžiusiame „Žalgirio“ areną.

Jei po viso šito jums vis dar neaišku, kad iš Lietuvos kovinio sporto ateities tapau jo dabartimi ir atsakiau už savo žodžius, tai jūs tiesiog nesigaudote“, – pareiškė D. Dirkstys.

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