Oksanos Pikul kantrybė trūko – metė rimtus kaltinimus Simui Jasaičiui: „Sodinti tokius“

Tokį žingsnį ji žengė pamačiusi televizijos siužetą apie tėvus, vengiančius išlaikyti savo atžalas, ir jiems gresiančias teisines pasekmes.
Pažėrė kaltinimus
Dėl mestų kaltinimų rimtumo dalis O. Pikul viešo įrašo turinio yra cenzūruota.
„Sodinti griežtai, – rašė Oksana. – Meilės nereikia iš tokių. Mano buvęs vyras <...> pinigų turi <...>, bet sūnui 7 metus neranda nei cento, neranda net laiko pasiteirauti, kaip sekasi, kaip sveikata. Jo šeima – taip pat. Nei su gimimo diena nei vienas nepasveikina, nei su Kalėdom. Kaip pavadinti tokią rūšį žmonių?
P. S. Už žodžius atsakau. Jeigu paduos į teismą, visus įrodymus pateiksiu! Nebijau! Važiuojam! Tikslas – pasipinigauti iš vaiko mamos, kai nepadedi auginti? Laikas tiesai!“
Tolesniuose pasisakymuose Oksana išlaikė tą patį aštrų toną. Tai aiškiai rodė, jog moters kantrybė baigėsi.
„Kodėl taip įpykau ir nusprendžiau nebetylėti? Nes sužinojau, kaip nesąžiningai elgiasi teisme <...>. Dėl ko? Kad tik kuo daugiau pinigų išpešti iš manęs! Matomai <...> nebeužtenka. Vaikas? Koks vaikas? DNR nepadaryti?
Nebijau! Visus žodžius pagrįsiu medžiaga! Nori apgavystės būdu pasipelnyti? Tai turėk ir tiesą, kurią lai žino visi! Net jei per stebuklą laimėsi pinigus, nusiuostysi! O aš uždirbsiu ir vaikas gaus geriausią gyvenimą, lupena, ne tėvas! Sodinkit tokius!“ – rėžė O. Pikul.
Portalas tv3.lt dėl situacijos bandė susisiekti su S. Jasaičiu, tačiau krepšininkas komentarų kol kas nepateikė.
Primename, kad šiuo metu buvę sutuoktiniai teisme sprendžia ginčą dėl atžalos finansavimo. Nors nagrinėjimas vyksta už uždarų durų, Oksana viešai yra pareiškusi, jog buvęs vyras finansiškai sūnui nepadeda, o labiausiai skaudina tai, kad tėvas su vaiku visai nepalaiko ryšio. Be to, verslininkė užsiminė, kad Jasaitis iš jos siekia prisiteisti tam tikrą pinigų sumą, tačiau detalesnių šio reikalavimo priežasčių neatskleidė.
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