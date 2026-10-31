Išskirtinis Monikos Kvietkutės įvaizdis sukėlė tikrą audrą: sureagavo ir garsios moterys

Visgi vienas naujausių jos įrašų sulaukė itin didelio susidomėjimo – gerbėjų dėmesį patraukė išskirtinis moters stilius, o po nuotraukomis iškart nusidriekė pagyrų jūra.
Įspūdingas įvaizdis
Fotografijose Monika užfiksuota pasipuošusi žalia, jos figūros privalumus išryškinančia suknele.
Įvaizdį subtiliai papildė lengvai banguoti plaukai ir kruopščiai priderintos stilingos detalės. Šiais kadrų deriniais atostogaujanti moteris sutiko pasidalyti ir su portalu tv3.lt.
Po publikuotais vaizdais gerbėjai nesulaikė žavesio – komplimentais apipylė M. Kvietkutės išvaizdą bei nepriekaištingą stiliaus pojūtį.
Gražių žodžių atlikėjai netaupė ir žinomos Lietuvos moterys, tarp kurių – Simona Šernė, Justina Partikė bei artima bičiulė Oksana Pikul.
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