Sopičius apie mažiau rungtyniaujančius žaidėjus: „Šiandien jie savo pasirodymu įrodė, kad buvau teisus“

Lietuvos čempionų FK „Kauno Žalgiris“ tapo TOPLYGA čempionate surinkęs 58 taškus. Antroje vietoje su 56taškais finišavo Marijampolės „Sūduva“, o trečią vietą su 54 taškais užėmė Vilniaus „Žalgiris“.
Po paskutinių rungtynių TOPLYGOJE Ž. Sopičius teigė, kad mažiau rungtyniavę žaidėjai tokiu pasirodymu įrodė, jog nėra nusipelnę rungtyniauti daugiau.
„Žinojau, kad mūsų energijos lygis bus žemesnis nei varžovų dėl ketvirtadienį dešimtą valandą vakaro vykusių rungtynių, tačiau charakteris ir noras privalo būti aukštesnio lygio. Rūbinėje vyrukams sakiau, kad įprastai suteikiame šansą mažiau žaidžiantiems futbolininkams, nes jie mano, jog nusipelnė rungtyniauti. Šiandien jie savo pasirodymu įrodė, kad buvau teisus – jie to nenusipelnė, ir tiek“, – sakė Ž. Sopičius.
– Rungtynių metu traumą patyrė Lirimas Kastrati, aikštėje pasirodė Tautvydas Burdzilauskas. Kaip tai pakeitė rungtynių planą?
– Taip, tai pakeitė žaidimo planą. Iš tiesų nenorėjome leisti Jorio Moutachy į aikštę, nes jis neseniai žaidė, o turėti jį ir Nosą Edokpolorą aikštėje praėjus vos pustrečios paros po praėjusių rungtynių yra sunku. Varžovai įmušė du įvarčius – žinojome, kad jie labai stiprūs standartinėse situacijose. Tuo momentu leidome pasiruošusius žaidėjus, varžovai nusipelnė laimėti. Apskritai privalome parodyti daugiau charakterio. Kalbu ne apie kokybę, o apie nusiteikimą. Nėra lengva žaisti praėjus vos 60 valandų, pereiti nuo natūralios vejos prie dirbtinės, bet tai nėra pasiteisinimas. Kai iškovoji čempionų titulą ir žaidi Europoje prieš komandas, kurios už tave stipresnės tris, keturis ar penkis kartus, atvykti ir žaisti čia nėra lengva. Tačiau tai yra futbolo dalis. Rūbinėje pasakyta kalba vyrukams tikrai nebuvo maloni.
– Prisimenu, kad praėjusį sezoną Vėjas Pocius savo pirmąsias lygos rungtynes taip pat sužaidė paskutiniajame ture. Ką matote jame?
– Jis yra mūsų klubo ateitis. Apmaudu, kad rezultatas nebuvo geresnis ir negalėjau suteikti šanso dar vienam jaunajam žaidėjui. Po Kastrati traumos nebuvo lengva visko suvaldyti. Vėjas yra tas žaidėjas, kuris gali nulemti rungtynes, tačiau jam reikia išbandymų aukštesniame lygyje – galbūt ne antroje komandoje, o kokiame nors aukščiausios lygos klube, kad po vienerių ar dvejų metų būtų pasiruošęs pirmajai komandai.
– Sezono metu didelė problema buvo itin įtemptas tvarkaraštis ir didelis rungtynių skaičius. Dabar situacija bus priešinga – laukia ilga pertrauka iki kitų rungtynių Europoje.
– Taip, suteiksiu žaidėjams penkias laisvas dienas, o tada pradėsime ruoštis. Žinome, kad keli žaidėjai išvyks į nacionalines rinktines. Žiūrėsime, kokia bus traumą patyrusių žaidėjų situacija, nes šiuo metu turime 4–5 susižeidusius futbolininkus. Tikiuosi, kad visi bus pasiruošusi rungtynėms su Rygos komanda, nes mums labai svarbu iškovoti taškų Europoje, kad turėtume geresnę poziciją kitų metų Konferencijų lygoje.
– Ką jūs, kaip treneris, pasiimate iš mūsų šalies, lygos ir šios komandos?
– Sunku viską suvaldyti, kai žaidžiama grupių etape ir tvarkaraštyje tiek daug rungtynių, nes čempionatas vyksta nuo vasario iki lapkričio. Galbūt vasarą esame šiek tiek geriau pasiruošę rungtynėms, tačiau prasidėjus grupių etapui tenka sužaisti 20–22 rungtynes per du mėnesius. Tai milžiniškas iššūkis bet kuriam Lietuvos klubui ir treneriui.
– Galbūt jau turite minčių, ką reikėtų pakeisti prieš kitą sezoną?
– Nežinau. Kalbėjausi su klubo prezidentu, jis sakė, kad pakeisti kalendorių nėra taip paprasta, nes kitos komandos taip pat turėtų ilgą pertrauką be rungtynių. Yra kaip yra, turime su tuo susitvarkyti. Natūralu, kad turėdamas didesnį biudžetą gali pasikviesti geresnių žaidėjų ir turėti platesnę sudėtį. Tačiau 20 ar 22 rungtynės per 80 dienų yra didžiulis iššūkis bet kuriam Europos klubui. Džiaugiamės galėdami žaisti Konferencijų lygoje ir tuo, kad šį sezoną iškovojome čempionų titulą bei taurę. Vienintelis dalykas, su kuo šiandien negaliu susitaikyti – tai mūsų kova ir nusiteikimas. Kita vertus, reikia suprasti, kad iškovojus titulą energija kiek nuslūgsta. Prieš pustrečios paros žaidėme prieš „Lugano“, o šiandien rungtyniavome ant dirbtinės dangos. Svarbiausia, kad Kastrati traumą patyrė tik dėl aikštės kokybės, o visi kiti žaidėjai bus pasiruošę rungtynėms su Rygos ekipa. Sveikinu visus klubo žmones, personalą ir žaidėjus – jie to nusipelnė. Tokių nesėkmingų dienų pasitaiko, nes tapęs čempionu ne visuomet žaidi pilnu pajėgumu. Septynerius metus žaidžiau Vokietijoje ir nesu prie to pratęs, bet tai pamoka, iš kurios turime pasimokyti ateityje.
– Kitos rungtynės laukia prieš Rygos komandą. Lietuva ir Latvija mėgsta konkuruoti tarpusavyje, tad tai bus principinė kova ir galimybė iškovoti pirmuosius taškus Europoje.
– Atiduosime viską, kad iškovotume taškų. Varžovai, su kuriais žaidėme iki šiol, Konferencijų lygoje užima pirmąją, penktąją ir septintąją vietas – jie objektyviai yra stipresni už mus. Tai nereiškia, kad nenorime kovoti ir laimėti. Per likusias dvejas rungtynes privalome paimti taškų. Būčiau labai laimingas, jei pirmajame Čempionų lygos atrankos etape būtume tarp skirstytų komandų. Tam reikia 3–4 taškų. Ar tai įmanoma? Pamatysime po rinktinių pertraukos, kai žaidėjai sugrįš. Sveikinu „TransINVEST“ komandą, o taip pat ir visus mūsų klubo žmones – tai, ką nuveikėme šį sezoną, ateityje pakartoti nebus lengva.
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