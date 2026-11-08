„Paris“ 30 taškų skirtumu sutriuškino Europos taurės čempionus

Eurolygos klubas namie 107:77 (25:24, 32:22, 22:19, 28:12) sutriuškino Europos taurės čempionų titulą ginančius Breso Burgo JL (2/5).
Svečiai tris kėlinius dar kabinosi į rungtynes, bet ketvirtame skirtumas tarp komandų ėmė augti nevaldomai.
Dvigubą dublį Paryžiaus ekipai surinko Allanas Dokossi – 17 minučių, 18 taškų (6/7 dvitaškių, 6/8 baudų metimų), 11 atkovotų, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 28 naudingumo balai.
Po 16 taškų prie pergalės pridėjo T.J.Warrenas ir Jaredas Rhodenas (5 atk. kam., 5 rez. perd., 4 klaidos), po 14 – Sebastianas Herrera (4/5 tritaškių) ir Joao Maozinha (4/4 dvitaškių), 12 – Frankas Ntilikina (4/4 dvitaškių, 4 atk. kam., 5 rez. perd.).
„Paris“ šiam mačui neregistravo Eurolygos turo MVP tapusio Nadiro Hifi.
Svečiams 15 taškų pelnė Tyrese'as Samuelis (13 atk. kam., 7/10 dvitaškių), 13 – Johnny Berhanemeskelis, 10 – Tygeras Campbellas (6 rez. perd.).
„Paris“ artėjančiame Eurolygos ture namie priims Stambulo „Fenerbahče“.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.