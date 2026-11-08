„Olympiacos“ lemiamų atakų dramoje įveikė „Maroussi“

Eurolygos klubas išvykoje 83:81 (24:20, 17:21, 22:24, 20:16) įveikė Atėnų „Maroussi“ (1/5).
OLY viso mačo metu nepavyko atsiplėšti nuo varžovų, o likus žaisti 14 sekundžių rezultatas dar buvo lygus (83:81). Tysonas Wardas likus 4 sekundėms dvitaškiu išvedė svečius į priekį.
Abi komandos paėmė po minutės pertraukėlę, po kurios su sirena iš toli atakavęs Michalis Lountzis nepataikė.
20 taškų nugalėtojams surinko Evanas Fournier (3/12 tritaškių, 6 rez. perd.), 18 – Aleksandras Vezenkovas (5/7 dvitaškių), 16 – T.Wardas (5 atk. kam.).
„Maroussi“ gretose 14 taškų surinko Antonis Koniaris (4/4 dvitaškių, 3 per. kam.), po 12 – Maksimas Salašas (11 atk. kam.) ir Panevėžyje dėl traumų nepritapęs Trey'us Drechselas (2/7 tritaškių, 5 atk. kam.), 11 – Vilniuje kelis mėnesius praleidęs Jordanas Walkeris (11 rez. perd., 2/12 metimų).
„Olympiacos“ penktadienį laukia rimto iššūkio – į svečius atvyksta solidžiai Eurolygos sezoną pradėjęs Dubajaus „Dubai“.
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