Skerla apie iškovotą trečią vietą Lietuvoje: „Įvertinus visą sezoną, turbūt tiek ir buvome verti“

Po rungtynių „Žalgirio“ strategas Andrius Skerla pasidžiaugė sėkmingai užbaigtu sezonu, tačiau patikino, jog tai nėra tas rezultatas, kurio klubas norėjo.
„Iš pradžių, kaip visada, reikėtų pasidžiaugti mūsų sirgaliais, kurių nemažas būrys atvyko ir palaikė mus. Neturėjome išeities, mums reikėjo laimėti. Nuo mūsų per daug nepriklausė, kokią vietą užimsime. Aišku, jeigu būtume pralaimėję ar sužaidę lygiosiomis, gal būtume užėmę ir ketvirtą vietą, bet pavyko laimėti. Trečia vieta nėra tai, ko šis klubas tikisi ir nori, bet, įvertinus visą sezoną, turbūt tiek ir buvome verti“, – sakė A. Skerla.
– Dėl kokių priežasčių „Banga“ geriau pradėjo tiek pirmą, tiek antrą kėlinį?
– Yra etapai, galbūt iki 15-os minutės varžovai sužaidė geriau, bet nebuvo taip, kad „Banga“ buvo daug geresnė už mus. Mes irgi turėjome savo momentų, jie taip pat turėjo. Kalbant apie rungtynes, jaučiasi sezono pabaiga. Mums šiandien reikėjo keltis anksti, keliavome nuo 8 valandos ryto. Pasiteisinimas ar ne, bet būna tokių rungtynių, kai atvažiavęs neišlipi iš autobuso. Šiandien vyrukams reikėjo pasistengti ir jie suprato, kad privalome laimėti.
– Ar buvo sunku atrasti optimalų vienuoliktuką, tikintis, kad būtent tie žaidėjai bus labiausiai motyvuoti šiose rungtynėse iškovoti bronzą?
– Per daug keitimų nebuvo, patys matėte, tik keli. Žaidėjus matai treniruočių procese, matai, kiek jie motyvuoti. Neaišku, kiek jų liks kitam sezonui. Tačiau noriu jiems padėkoti už visą sezoną. Turėjome gražių pergalių, skaudžių pralaimėjimų, sunkių laikotarpių, bet smagu, kad bent jau neblogai pabaigėme sezoną.
– Kiek vasarą atvykę naujokai padėjo komandai antrojoje sezono pusėje?
– Be abejo, to papildymo reikėjo, visi matėme. Vasarą atlikti papildymai buvo vykę: ir Stanislavas Bilenkis, ir Ivanas Litvinenka, ir kiti pridėjo solidesnio žaidimo tiek gynyboje, tiek atakoje. Matėme, kad kitos komandos irgi stiprinosi, pavyzdžiui, „Kauno Žalgiris“. Žaidėjų kaita yra normalus procesas, vykstantis visus metus.
– Kiek pats prisidėjote prie naujojo sporto direktoriaus atvykimo ir kaip sekasi su juo dirbti?
– Visiškai neprisidėjau. Tai buvo klubo vadovų paieškos: jie ieškojo, kalbėjosi ir atsirinko iš didelio kandidatų kiekio. Įtakos tam neturėjau. O tai, kad jis dirbo Bialystoko „Jagiellonia“ ir pats yra iš Bialystoko – taip, turime apie ką pasikalbėti. Jau bendraujame porą savaičių. Jam irgi nėra lengva, reikėjo pasikalbėti su visais žaidėjais, susidėlioti viską. Prasideda kito sezono darbai.
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