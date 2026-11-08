„Gargždai“ po dominavimo Jonavoje pirmąjį LKL ratą užbaigė antroje pozicijoje

Pauliaus Malašausko auklėtiniai išvykoje 91:70 (17:20, 20:16, 30:18, 24:16) sutriuškino Jonavos „Hipocredit“ (3/6).
Pajūrio klubą pirmajame rate dar gali pavyti Vilniaus „Rytas“, tačiau dėl laimėtos tarpusavio akistatos aukščiau vis tiek rikiuotųsi gargždiškiai. Tai svarbu dėl to, kad būtent pirmojo rato rezultatai nulems porų susiskirstymą Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) ketvirtfinalyje. Antroji vieta reikštų namų pranašumą ir seriją su septintosios vietos klubu. Tiesa, „Gargždams“ dar reikia laimėti Citadele KMT pirmojo etapo grupės varžybas.
Šįkart nugalėtojų gretose dviženklį rezultatyvumą ir naudingumą fiksavo net šeši žaidėjai. Labiausiai tarp jų išsiskyrė Benjaminas Krikke, kurio sąskaitoje – 17 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 3 perimti kamuoliai ir 27 naudingumo balai. Kanadiečio statistinę eilutę puošia ir tai, kad jo minutes „Gargždai“ laimėjo 32 taškais.
Po nerezultatyvios, tačiau atkaklios mačo kovos pirmieji šiek tiek į priekį truktelėjo jonaviečiai (18:13). Paskutinėmis pirmojo kėlinio sekundėmis jų pranašumą sumažino Stanley Daviso dvitaškis – 17:20.
Šeimininkai ir antrąjį kėlinį pradėjo geriau (26:18), tačiau atsispirti nuo to nepavyko – svečiai stabilizavo situaciją ir pamažu naikino atsilikimą. Likus mažiau nei dviem minutėms iki pertraukos, Benjaminas Krikke atstatė lygybę (33:33). Negana to, gargždiškiams pavyko į antrąją nusinešti minimalią persvarą – 37:36.
Antroje dalyje prasidėjo „Garžgdų“ dominavimas ant parketo. Per kelias minutes jų atotrūkis pirmąsyk tapo dviženklis (51:40). Nors svečiai varžovų dar netriuškino, ketvirtąjį kėlinį jie pasitiko tvirtai kontroliuodami rungtynes (67:54).
Likusios dešimt minučių intrigos nepadovanojo, tačiau nepašykštėjo gražių epizodų, kuriuos sukūrė žaidimu mėgautis pradėję „Garžgdų“ krepšininkai. Jų atotrūkis toliau augo ir nebekėlė jokių abejonių iki pat finalinės sirenos.
„Hipocredit“: Nickas Johnsonas 14 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos), Timas Lambrechtas 12 (11 atk. kam.), Damoni Harrisonas 11 (4 rez. perd., 1/9 tritaškių), Matas Repšys 9, Clevonas Brownas 8, Reggie Mesidoras (2/8 metimų, 4 klaidos, „minus 6“ naud. bal.) ir Nojus Kulieša po 6.
„Gargždai“: Benjaminas Krikke 17 (7 atk. kam.), Langstonas Wilsonas 15 (8 atk. kam.), Stanley Davisas (5 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Evaldas Šaulys (1/6 tritaškių, 8 atk. kam.) po 14, JaQuanas Carlosas 12 (10 rez. perd., 4/12 metimų), Grantas Shephardas 11 (7 atk. kam.).
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