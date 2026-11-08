„Inter“ namuose susitvarkė su „Como“

Francesco Pio Esposito rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0.
Netrukus Marcusas Thuramas tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
F. P. Esposito tapo pirmuoju Italijos futbolininku, gimusiu 2005 m. arba vėliau, pasiekusiu 10 įvarčių ribą „Serie A“ lygoje.Iki jo tai buvo pavykę padaryti tik Assane'ui Diao (12) ir Kenanui Yildizui (19).
„Inter“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkęs 28 taškus ir rikiuojasi antroje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Como“ su 23 taškais žengia penktas.
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