Malašauskas: apie „Gargždų“ brolybę, Carloso visapusiškumą ir Wilsono emocijas

Savo statusą gargždiškiai įtvirtino išvykoje 91:70 nugalėdami Jonavos „Hipocredit“ (3/6).
Pirmąją mačo dalį „Gargždai“ 37:36, bet po ilgosios pertraukos sprogo tiek emocijomis, tiek aikštėje rengtais spurtais ir laimėjo užtikrintai.
Po rungtynių komandos vyriausiasis treneris Paulius Malašauskas apžvelgė savo auklėtinių pasiekimus ir tai, ką dar reikėtų taisyti.
„Turime komandą kaip brolius ir jie tai šiandien parodė. Esame palaiminti tuo, ką mums pavyko surinkti. Džiaugiamės pergale, mums tai yra svarbu. Rungtynės dėl antros vietos. Aišku, tai yra tik pirmas ratas, bet tiek žiūrovams įdomiau, tiek ir mums, mažam klubui, tai yra istorija. Labai smagu ją kurti.
Matome, kad ir miestas reaguoja, į kiekvienas rungtynes atvažiuoja daug gerbėjų. Po praeito pralaimėjimo prieš „Nevėžį“ vis tiek yra nemažai atvažiavusių ir noriu padėkoti jiems atskirai. Norėtųsi nesustoti. Žinau, kad turime vis didesnį ir didesnį taikinį ant nugaros, bet jei žaisime taip, kaip šiandien, visi kartu, kaip komanda, kaip broliai, vienas už kitą, geri dalykai nutiks“, – teigė strategas.
– Pirmąją rungtynių pusę laimėjote net ir rungtynėms nesiklostant?
– Ne, iš mano pusės buvo padaryta daug pataisymų deriniuose, kažkur nesusigaudomė, kažkur pamiršome ir išsimušėme. Kad jiems pavyko mūsų puolimą – nesakyčiau. Buvo daug pramestų lengvų metimų, ant vienos rankos pirštų turbūt nesuskaičiuočiau. Bent dešimt taškų praradome. Rungtynės vyksta keturis kėlinius, nežiūrime į švieslentę, tašku laimime ar dešimčia atsiliekame, einame iki galo ir kovojame už Gargždų komandą.
– Jaquanui Carlosui nekrito metimai, jis persikvalifikavo į perdavimų skirstymą?
– J.C. yra visapusiškas žaidėjas, jis labai gerai jaučia ritmą ir mato tuos dalykus, jam sukrenta metimai ar nesukrenta. Jis turi rankose komandą, yra aikštės generolas, priima gerus sprendimus ir nepergyvenu dėl pramestų metimų. Žinau, kad atėjus laikui bus priimti geri sprendimai ir vertinu, kad tokį žaidėją turime.
– Langstono Wilsono energija buvo įspūdingas faktorius antroje pusėje. Kodėl pastaruoju metu jis žaidė mažiau?
– Prieš „Lietkabelį“ pasisuko koją pirmoje pusėje, bandė dar žaisti, bet negalėjo, antroje pusėje nežaidė. Po to vienerias rungtynes praleido, kitose matėsi, kad trykšta energija ir nori žaisti. Kai išreiškia tai į krepšinį – labai geri dalykai vyksta. Ką jis darė šiandien, kaip žaidė kelis turus atgal Tauragėje, jei nukreipia tą energiją į krepšinį, yra tikrai aukšto lygio žaidėjas. Aišku, dar anksti šnekėti, bet po šio sezono jis gali padaryti didelį žingsnį į priekį.
– Labai nepykote ir už jo techninę pražangą už emocijas?
– Ne, sakyčiau, jei tas šaukimas eina ant teisėjų – taip neturi būti. Ne jo darbas yra tai daryti. Norime tą dalyką išmušti. Jei jis rėkia į kamerą – aš esu už tai. Sakiau jam, kad įdėjęs ar dėjęs bloką šauktų į mane, aš šauksiu atgal. Mes visi trykštame energija ir jis mus užkuria tais dalykais.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.