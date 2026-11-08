Iki titulo pritrūko vieno žingsnio – Darius Labanauskas Danijoje liko antras

F grupėje lietuvis žaidė užtikrintai. D. Labanauskas 6:1 sutriuškino Mio Varilą iš Suomijos ir 6:2 pranoko latvį Dmitrijų Žukovą, tapdamas grupės nugalėtoju bei užsitikrindamas vietą atkrintamosiose varžybose.
Ketvirtfinalyje D. Labanauskas 7:2 šventė pergalę prieš suomį Janį Haavisto, o pusfinalyje 8:5 pranoko latvį Valterį Melderį.
Tik finale D. Labanauskas 4:8 nusileido švedui Antonui Ostlundui. Finale lietuvis nesusitvarkė su įtampa ir trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko tik po 76,51 tšk. – mažiau nei kituose mačuose.
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