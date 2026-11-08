Madrido „Real“ pratęsė pergalių seriją Ispanijos čempionate, įveikęs UCAM 90:71

Karališkasis klubas namie 90:71 (22:20, 25:19, 16:16, 27:16) nugalėjo Mursijos UCAM (3/4).
„Real“ vertėsi ne pačia pajėgiausia sudėtimi ir tris kėlinius turėjo vargo, bet svarbiausiu metu surengė spurtą 20:0 (78:55) bei nepaliko vietos intrigai.
Paskutinėmis minutėmis vietos aikštėje atsirado ir 16-mečiui gynėjui Pablo Mera, kuris spėjo pasižymėti tritaškiu.
15 taškų Madrido klubui pelnė Jaime Pradilla (5/6 dvitaškių, 7 atk. kam.), 13 – Damianas Jonesas (3/4 tritaškių, 5 atk. kam.), 12 – Alberto Abalde (4 klaidos), 11 – Andresas Felizas (5 atk. kam., 5 rez. perd.), po 10 – Walteris Tavaresas (6 atk. kam.) ir Timothe Luwawu-Cabarrot (4 atk. kam.).
Svečiams 15 taškų sumetė Dylanas Ennisas (1/5 tritaškių), 11 – Jeanas-Marcas Pansa, 10 – Howardas Sant-Roosas (7 atk. kam.).
„Real“ grįžta į Eurolygos frontą ir ketvirtadienį namie priims Belgrado „Crvena Zvezda“.
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