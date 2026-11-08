Uleckas svariai prisidėjo prie „Leyma“ pergalės prieš Andoros ekipą

Rungtynių šeimininkai 103:100 (21:29, 30:19, 24:26, 28:26) įveikė Andoros „MoraBanc“ (1/6).
Likus žaisti 32 sekundes rezultatas buvo lygus (100:100) ir „Leyma“ rengė ilgą ataką. Paulas Jorgensenas nepataikė iš toli, bet La Korunjos ekipa atkovojo kamuolį puolime. Caio Pacheco išlaikė kamuolį iki finalinės sirenos ir jai skambant pataikė pergalingą tritaškį.
Starto penkete pasirodęs Lukas Uleckas per 27 minutes surinko 11 taškų (2/3 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 8 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, bloką, 3 pražangas bei 22 naudingumo balus.
Naudingesnis už lietuvį buvo tik 20 taškų surinkęs Alonzo Verge'as (3/9 tritaškių, 4 atk. kam., 10 rez. perd., 4 klaidos, 5 per. kam., 25 naud. bal.), 16 taškų pridėjo P.Jorgensenas (4/8 tritaškių), po 12 – Karlis Silinis ir George'as Condittas (5 atk. kam.), po 10 – C.Pacheco ir Dino Radončičius.
Tomas Dimša komandai padėti negali dėl blauzdos traumos.
Svečiams 21 tašką sumetė Jamesas Akinjo (3/5 tritaškių, 6 rez. perd., 6 klaidos), 15 – Wesley Iwundu (4/7 tritaškių, 8 atk. kam., 4 rez. perd.), po 14 – Cameronas McGriffas (8 atk. kam., 4/8 tritaškių) ir Aaronas Bestas (4/6 tritaškių), 13 – Artiomas Pustovijus, 11 – Kassiusas Robertsonas (3/8 tritaškių), 8 – Lazaras Mutičius.
Kitame ture „Leyma“ lankys Valensijos „Valencia“ (4/2).
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