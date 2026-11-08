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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Uleckas svariai prisidėjo prie „Leyma“ pergalės prieš Andoros ekipą

2026-11-08 21:24 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-08 21:24
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Ispanijos pirmenybėse rezultatyvią pergalę pasiekė lietuviškoji La Korunjos „Leyma“ (3/4).

L.Uleckas sužaidė solidų mačą

Ispanijos pirmenybėse rezultatyvią pergalę pasiekė lietuviškoji La Korunjos „Leyma“ (3/4).

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Rungtynių šeimininkai 103:100 (21:29, 30:19, 24:26, 28:26) įveikė Andoros „MoraBanc“ (1/6).

Likus žaisti 32 sekundes rezultatas buvo lygus (100:100) ir „Leyma“ rengė ilgą ataką. Paulas Jorgensenas nepataikė iš toli, bet La Korunjos ekipa atkovojo kamuolį puolime. Caio Pacheco išlaikė kamuolį iki finalinės sirenos ir jai skambant pataikė pergalingą tritaškį.

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Starto penkete pasirodęs Lukas Uleckas per 27 minutes surinko 11 taškų (2/3 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 8 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, bloką, 3 pražangas bei 22 naudingumo balus.

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Naudingesnis už lietuvį buvo tik 20 taškų surinkęs Alonzo Verge'as (3/9 tritaškių, 4 atk. kam., 10 rez. perd., 4 klaidos, 5 per. kam., 25 naud. bal.), 16 taškų pridėjo P.Jorgensenas (4/8 tritaškių), po 12 – Karlis Silinis ir George'as Condittas (5 atk. kam.), po 10 – C.Pacheco ir Dino Radončičius.

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Tomas Dimša komandai padėti negali dėl blauzdos traumos.

Svečiams 21 tašką sumetė Jamesas Akinjo (3/5 tritaškių, 6 rez. perd., 6 klaidos), 15 – Wesley Iwundu (4/7 tritaškių, 8 atk. kam., 4 rez. perd.), po 14 – Cameronas McGriffas (8 atk. kam., 4/8 tritaškių) ir Aaronas Bestas (4/6 tritaškių), 13 – Artiomas Pustovijus, 11 – Kassiusas Robertsonas (3/8 tritaškių), 8 – Lazaras Mutičius.

Kitame ture „Leyma“ lankys Valensijos „Valencia“ (4/2).

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