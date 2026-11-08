„Bayern“ varžovus triuškino ir be R.Jokubaičio

Bavarai išvykoje 94:73 (26:21, 23:18, 33:7, 12:27) nugalėjo Viurcburgo „Fitness First“ (4/3).
Dominavę svečiai po trijų kėlinių pirmavo 82:46 ir galėjo sau leisti atsipalaiduoti.
„Bayern“ vietinio fronto rungtynėms vėl neregistravo Roko Jokubaičio.
Po 13 taškų nugalėtojams surinko Duane'as Washingtonas ir Oscaras Da Silva (6 atk. kam., 4/4 dvitaškių), 12 – Johannesas Thiemannas (3/3 dvitaškių, 2/2 tritaškių), 11 – Justinianas Jessupas (5 rez. perd.).
Šeimininkams 18 taškų sumetė Samas Griffinas (4/5 dvitaškių), 11 – Brandonas Tischleris (1/5 tritaškių), 10 – Maxas Jonesas (1/6 tritaškių).
„Bayern“ vienuoliktame Eurolygos ture lankys Valensijos „Valencia“.
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