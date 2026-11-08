2 kartus 2 įvarčių deficitą panaikinęs „Man Utd“ išplėšė lygiąsias su „Aston Villa“

Alyssonas sužaidus vos 1 minutę pasiuntė kamuolį vartininkui tarp kojų ir išvedė „Aston Villa“ į priekį 1:0.
Prie vartininko atremto kamuolio pirmasis atsidūręs Nicolas Jacksonas nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Bruno Fernandesas sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino šio susitikimo rezultatą 1:2.
Youri Tielemansas pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.
Johnas McGinnas antrojo kėlinio pradžioje pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir „Aston Villa“ vėl išsiveržė į priekį 3:2.
Netrukus sumaištimi baudos aikštelėje pasinaudojęs Leonas Goretzka pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo 4:2.
Joshua Zirkzee per pridėtą rungtynių laiką tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino rezultatą 3:4.
Patrickas Dorgu paskutinėmis rungtynių akimirkomis smūgiu galva išplėšė dramatiškas lygiąsias4:4.
3 minutės ir 40 sekundžių yra anksčiausias laikas „Premier“ lygos rungtynėse, kada „Man Utd“ atsiliko rezultatu 0:2.
Nė viena komanda iš penkių stipriausių Europos futbolo lygų šį sezoną nėra praleidusi daugiau įvarčių visuose turnyruose nei „Man Utd“ (30).
Highlights via DasFootball
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