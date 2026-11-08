Birutis pelnė 21 tašką, o „Casademont“ įveikė „Unicaja“

Saragosos „Casademont“ (5/2) namie 96:91 (17:20, 26:18, 24:26, 29:27) pranoko Malagos „Unicaja“ (3/4).
Laurynas Birutis nugalėtojams per 22 minutes surinko 21 tašką (9/10 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), 7 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, klaidą, 3 pražangas ir 28 naudingumo balus.
25 taškus Saragosos klubui sumetė Nicolas Brussino (5/6 tritaškių, 8 atk. kam.), 12 – Gabrielis Olaseni (4/5 dvitaškių), 11 – Justinas Jaworskis (4 klaidos), 10 – Trae'us Bellas-Haynesas (4 rez. perd., 5 klaidos).
„Unicaja“ starto penkete pasirodęs Simonas Lukošius per 10 minučių surinko 3 taškus (1/2 tritaškių), 2 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, klaidą ir 4 naudingumo balus.
Nežibėjo ir Ignas Brazdeikis – 11 minučių, 2 taškai (1/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio), rezultatyvus perdavimas, perimtas kamuolys, 3 pražangos ir „minus 3“ naudingumo balai.
20 taškų Malagos klubui pelnė Kendrickas Perry (4/8 tritaškių, 4 per. kam.), po 17 – Kevinas Knoxas (3/6 tritaškių, 4 atk. kam.) ir Amine Noua (4 atk. kam., 3 per. kam.), 15 – Cameronas Huntas (6/6 dvitaškių, 0/6 tritaškių, 6 rez. perd.).
„Unicaja“ po savaitės namie priims Žironos „Basquet“ (4/3) su Martinu Gebenu ir Dominyku Stenioniu, „Casademont“ lankys Badalonos „Joventut“ (2/5).
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