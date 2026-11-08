Tragiška avarija Varėnos rajone: automobilis mirtinai partrenkė vyrą

Kaip pranešė policija, avarija įvyko apie 18 val. 49 min. Valkininkų miestelyje.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Automobilis „BMW“, vairuojamas vyro, gimusio 1993 metais, partrenkė ir sužalojo per gatvę ėjusį apie 60 metų amžiaus vyrą.
Medikai nukentėjusį gaivino, tačiau 20 val. 15 min. konstatavo mirtį.
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