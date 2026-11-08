„Apu“ įveikė Varezės klubą, Bendžius neišsiskyrė

Lietuvio klubas išvykoje 84:81 (14:26, 26:23, 27:14, 17:18) įveikė Varezės „Openjobmetis“ (4/3).
Šeimininkai bandė kurti stebuklingą išsigelbėjimą – Stefanas Nikoličius prie baudų metimo linijos stojo likus žaisti 13 sekundžių ir atsiliekant 80:84. Serbas pataikė pirmąjį baudos metimą, prametė antrąjį, tačiau per likusį laiką Varezės klubas ne tik neatkovojo kamuolio, bet ir nespėjo prasižengti.
E.Bendžius per 13 minučių surinko 3 taškus (0/1 dvitaškio, 1/3 tritaškių), 2 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos ir 2 naudingumo balai.
27 taškus lietuvio komandai pelnė Andrea Calzavara (5/5 dvitaškių, 3/5 tritaškių), 18 – Raequanas Battle'as (1/6 tritaškių), 13 – Denzelis Valentine'as (6 atk. kam.).
Šeimininkams 24 taškus sumetė Davidas Duke'as (3/8 tritaškių, 5 rez. perd.), 16 – Hunteris Hale'as (3/10 tritaškių), 12 – Davide'as Alviti (2/7 tritaškių, 5 atk. kam.).
Udinės klubas artimiausią mačą žais lygiai po savaitės, kai namie priims Milano „Armani Olimpia“ (5/2).
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