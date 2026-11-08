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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Apu“ įveikė Varezės klubą, Bendžius neišsiskyrė

2026-11-08 21:57 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-08 21:57
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Italijos pirmenybėse pergalę pasiekė Udinės „Apu“ (4/3) su Eimantu Bendžiumi.

E.Bendžius nesiėmė daug iniciatyvos (Scanpix nuotr.)

Italijos pirmenybėse pergalę pasiekė Udinės „Apu“ (4/3) su Eimantu Bendžiumi.

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Lietuvio klubas išvykoje 84:81 (14:26, 26:23, 27:14, 17:18) įveikė Varezės „Openjobmetis“ (4/3).

Šeimininkai bandė kurti stebuklingą išsigelbėjimą – Stefanas Nikoličius prie baudų metimo linijos stojo likus žaisti 13 sekundžių ir atsiliekant 80:84. Serbas pataikė pirmąjį baudos metimą, prametė antrąjį, tačiau per likusį laiką Varezės klubas ne tik neatkovojo kamuolio, bet ir nespėjo prasižengti.

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E.Bendžius per 13 minučių surinko 3 taškus (0/1 dvitaškio, 1/3 tritaškių), 2 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos ir 2 naudingumo balai.

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27 taškus lietuvio komandai pelnė Andrea Calzavara (5/5 dvitaškių, 3/5 tritaškių), 18 – Raequanas Battle'as (1/6 tritaškių), 13 – Denzelis Valentine'as (6 atk. kam.).

Šeimininkams 24 taškus sumetė Davidas Duke'as (3/8 tritaškių, 5 rez. perd.), 16 – Hunteris Hale'as (3/10 tritaškių), 12 – Davide'as Alviti (2/7 tritaškių, 5 atk. kam.).

Udinės klubas artimiausią mačą žais lygiai po savaitės, kai namie priims Milano „Armani Olimpia“ (5/2).

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