Dominikas Tankevičius laimėjo vaikinų vienetų varžybas badmintono turnyre Lenkijoje

Vaikinų vienetų pusfinalyje Dominikas Tankevičius (BWF-1613) 12:21, 21:16, 21:17 iškovojo pergalę prieš lenką Mateuszą Michaliką (BWF-1615). Finale lietuvis po 52 minučių kovos 19:21, 21:17, 21:18 įveikė kitą lenką Szymoną Gwiazdą (BWF-1040). D. Tankevičiui atiteko taurė ir 150 eurų prizas.
Mišrių dvejetų bronza atiteko D. Tankevičiui ir Umai Ivanauskaitei. Jie pasiekė pusfinalį, kuriame 21:14, 19:21, 11:21 nusileido lenkams Pawelui Kiszczykui ir Hannai Szulskai.
U. Ivanauskaitė bronzą pelnė ir merginų dvejetuose kartu su Ieva Paškevičiūte. Jos pusfinalyje 21:16, 18:21, 16:21 pralaimėjo lenkėms Nikolai Pluchowskai ir Oliwiai Surowiec.
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