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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Dominikas Tankevičius laimėjo vaikinų vienetų varžybas badmintono turnyre Lenkijoje

2026-11-08 22:34 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-08 22:34
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Balstogėje (Lenkija) sekmadienį baigėsi „YONEX Polish International U19“ jaunimo badmintono turnyras.

Dominikas Tankevičius | Organizatorių nuotr.

Balstogėje (Lenkija) sekmadienį baigėsi „YONEX Polish International U19“ jaunimo badmintono turnyras.

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Vaikinų vienetų pusfinalyje Dominikas Tankevičius (BWF-1613) 12:21, 21:16, 21:17 iškovojo pergalę prieš lenką Mateuszą Michaliką (BWF-1615). Finale lietuvis po 52 minučių kovos 19:21, 21:17, 21:18 įveikė kitą lenką Szymoną Gwiazdą (BWF-1040). D. Tankevičiui atiteko taurė ir 150 eurų prizas.

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Mišrių dvejetų bronza atiteko D. Tankevičiui ir Umai Ivanauskaitei. Jie pasiekė pusfinalį, kuriame 21:14, 19:21, 11:21 nusileido lenkams Pawelui Kiszczykui ir Hannai Szulskai.

U. Ivanauskaitė bronzą pelnė ir merginų dvejetuose kartu su Ieva Paškevičiūte. Jos pusfinalyje 21:16, 18:21, 16:21 pralaimėjo lenkėms Nikolai Pluchowskai ir Oliwiai Surowiec.

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