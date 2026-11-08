„Volvo Open Cup“ varžybose Rygoje – lietuvių medalių lietus

Pažengusiųjų merginų (iki 15 metų) varžybų sidabrą nugalėtoja tapo Medeina Tamkevičiūtė, pelniusi 90,56 balo. Sidabrą laimėjo 84,77 balo surinkusi Elija Dravnel.
Pradedančiųjų merginų (iki 15 metų) grupėje nugalėjo Kira Čaiko. Ji surinko 25,45 balo už laisvąją programą ir aplenkė visas 10 varžovių.
Pradedančiųjų mergaičių (iki 13 metų) kategorijoje sidabrą laimėjo Kamilė Rukavičiūtė, o bronzą – Urtė Misiūnaitė. „Hobby Class“ grupėje triumfavo Kinga Dubicka.
Beatričė Putnaitė užėmė trečią vietą „Chicks A“ kategorijoje. Emma Etin buvo antra „Elements B“ mergaičių disciplinoje.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.