„Barcelona“ sutriuškino „Alaves“ ir grįžo į turnyrinės lentelės viršūnę

Šeštadienį katalonai namuose6:1 nepaliko vilčių „Alaves“ futbolininkams.
Priekyje „Barcelona“ buvo jau aštuntąją minutę. Ferminas Lopezas įsiveržė į baudos aikštelę ir paliko dovanėlę Raphinhai – po jo perdavimo brazilui beliko pasiųsti kamuolį į tuščius vartus.
Vėliau pasižymėjo jau pats F. Lopezas įspūdingai pataikęs iš aštraus kampo. Dar pirmajame kėlinyje vienas prieš vartininką pabėgęs Raphinha pelnė savo dublį, o Lamine`as Yamalis buvo tikslus smūgiu iš už baudos aikštelės.
Po pertraukos grubiai suklydus „Alaves“ gynybai prieš vartininką pabėgo jau L. Yamalis, kuris taip pat neklydo ir pridėjo savo antrąjį įvartį. Rungtynių finiše pasižymėjo ir po keitimo aikštėje pasirodęs Anthony Gordonas, kuriam įvarčiui prireikė vos 7 minučių.
„Alaves“ gretose įvarčiu rungtynių pabaigoje pasižymėjo Mariano Diazas.
Pergalė leido „Barcelona“ komandai (30 taškų) sugrįžti į pirmąją turnyrinės lentelės poziciją.
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