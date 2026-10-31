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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Pusfinalyje – Zverevo skundai ir netikėtas pralaimėjimas

2026-10-31 22:36 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 22:36
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Australas Alexas de Minauras (ATP-10) žengė į Vienoje vykstančio ATP 500 turnyro finalą. 27-erių australas po atkaklios kovos 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) įveikė pirmąją varžybų raketę Alexanderį Zverevą (ATP-2) ir sustiprino savo pozicijas kovoje dėl vietos ATP sezono finaliniame turnyre.

Alexanderis Zverevas su teisėju | Stop kadras

Australas Alexas de Minauras (ATP-10) žengė į Vienoje vykstančio ATP 500 turnyro finalą. 27-erių australas po atkaklios kovos 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) įveikė pirmąją varžybų raketę Alexanderį Zverevą (ATP-2) ir sustiprino savo pozicijas kovoje dėl vietos ATP sezono finaliniame turnyre.

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Pusfinalio metu A. Zverevas ne kartą reiškė nepasitenkinimą kamuoliukais – vokiečiui atrodė, kad jie per aukštai atšoka. Vienu metu jis net kreipėsi į teisėją: „Ar manai, kad normalu tokiame teniso turnyre žaisti su tokiais kamuoliukais?“

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Mačo pradžioje A. de Minauras sėkmingai žaidė varžovo padavimų metu ir dažniau laimėdavo ilgesnius pasikeitimus smūgiais. Vis dėlto antrajame sete A. Zverevas perėmė iniciatyvą, iškart išsiveržė į priekį 2:0 ir, atlaikęs šešis „set pointus“, išlygino mačo rezultatą.

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Lemiamame sete nė vienam tenisininkui nepavyko susikurti progos laimėti varžovo padavimų serijos, todėl viską lėmė pratęsimas. Jame australas iššvaistė pirmąjį „match pointą“, kai atliko dvigubą klaidą, tačiau išlaikė šaltą galvą ir po 2 valandų bei 30 minučių kovos šventė pergalę.

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Ši pergalė A. de Minaurui buvo itin svarbi – pagal šiemet surinktus taškus jis pakilo į devintąją vietą, aplenkė Rafaelį Jodarą ir šiuo metu pretenduoja į paskutinį kelialapį lapkričio 15–22 dienomis Turine vyksiančiame ATP finaliniame turnyre.

„Labai didžiuojuosi tuo, kaip suvaldžiau situaciją. Išlikau ramus, nors padariau kelias dvigubas klaidas. Manau, kad lemiamame pratęsime žaidžiau labai agresyviai ir diktavau sąlygas. Nusprendžiau žaisti savo tenisą ir tai lėmė pergalę“, – po mačo kalbėjo australas.

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Tuo metu A. Zverevas pirmadienį oficialiai taps pirmąja pasaulio rakete. Vokietis jau yra užsitikrinęs vietą Turine.

Vienos turnyro finale sekmadienį australo lauks dar vienas rimtas iššūkis – Carlosas Alcarazas (ATP-3). A. de Minauras dar nė karto nėra įveikęs ispano ir pralaimėjo visus šešis ankstesnius jų susitikimus. Finalą sekmadienį nuo 15 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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Į ATP finalinį turnyrą A. de Minauras siekia patekti trečius metus iš eilės. Po Vienos varžybų jo dar lauks kitos savaitės Paryžiaus ATP 1000 turnyras, kuriame australas galės toliau stiprinti savo pozicijas kovoje dėl kelialapio į Turiną.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,798 mln. eurų.

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