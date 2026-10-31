Lietuvos rankinio lygoje – favoritų pergalės

Centrinė turo dvikova vyko Dzūkijos sostinėje, kur praėjusio sezono prizininkė Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komanda priėmė vicečempionę Vilniaus „Šviesą“. Svečiai iškovojo gan užtikrintą pergalę 34:29 (19:15).
Lygi kova vyko pusę pirmo kėlinio. Paskutinį kartą lygus rezultatas 9:9 švieslentėje degė sužaidus 16 min., o vėliau iniciatyvą perėmė „Šviesa“. Prieš pertrauką vilniečiai atitrūko penkiais įvarčiais, o 40 min. varžovus jau skyrė didžiausias skirtumas rungtynėse 24:17.
Nugalėtojams 9 įvarčius pelnė visus metimus realizavęs Mykyta Litvinenko. Theodoras Kuypyersas prie pergalės pridėjo 5 įvarčius, Ernestas Stvolas – 4, Vitas Venckūnas, Šarūnas Ugianskis ir Tobias Forsas – po 3. „Šviesos“ vartininkas Matas Pranckevičius atrėmė net 16 metimų iš 33-ijų (48 proc.).
Alytaus komandai Manvydas Lazauskas pelnė 10 įvarčių, Eimantas Tumasonis – 6, Simonas Babarskas ir Nedas Buronko – po 5.
„Pirmiausia džiugu, kad ir traumuoti žaidėjai sugrįžo į komandą ir pagaliau turime praktiškai pilną sudėtį. Į rungtynes atvykome tinkamai pasiruošę ir manau neblogai pavyko įvykdyti planą. Labai patiko žaidėjų nusiteikimas ir kovingas. Gaila, kad nepavyko nulaužti rungtynių antrajame kėlinyje, kai prametėme kelis metimus po susikurtų gerų progų. Džiaugiamės, kad šį spalio mėnesio rungtynių maratoną pavyko baigti pergale prieš stiprią Alytaus komandą jų pačių namuose“, – sakė „Šviesos“ treneris Karolis Bliuvas.
„Kaip ir tikėjomės, gavom greitą, stiprų ir ambicingą varžovą. Rungtynių planą iš dalies įgyvendinom, tačiau šiandien sušlubavo mūsų metimų realizacija. Jeigu sunkiai sukurtas progas būtume realizavę geresniu procentu, žaidimo eiga galėjo pakrypti į mums palankesnę pusę. Daugiau vyrams priekaištų neturiu, visi davė tiek, kiek šiai dienai turi. Kaip komanda vis dar esame ieškojimų kelyje. Rezervo dar yra, dirbam toliau“, – teigė „Varsos-Stronglaso“ komandos treneris Tadas Stankevičius.
Pergalių seriją iki aštuonių pratęsė LRL lyderiai Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Čempiono titulą ginantis „Dragūnas“ namuose 39:31 (24:21) nugalėjo HC „Vilnių“.
Rungtynes puikiai pradėję vilniečiai įpusėjus pirmam kėliniui pirmavo 14:12, tačiau dar iki pertraukos klaipėdiečiai sugebėjo ne tik išlyginti, bet ir persverti rezultatą. Po pertraukos „Dragūnas“ nemažino apsukų ir 37 min. atitrūko penkiais įvarčiais 27:22, o rungtynių pabaigoje persvarą dar padidino.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Karolis Stropus, pelnęs 6 įvarčius, Paulius Čėsna įmetė 5, Artūras Budraitis, Lukas Juškėnas, Tomas Drakšas ir Danilas Plakhotinas – po 4, Mykolas Lapiniauskas – 3.
„Vilniaus“ ekipai Martynas Lapinskas ir Lukas Morkūnas pelnė po 6 įvarčius, Rokas Leščinskas – 5, Seifas Laouini – 3.
Kitose rungtynėse Kauno „Granitas-Karys“ svečiuose 38:30 (17:14) įveikė lygos autsaiderę Varėnos „Ūlą“.
Rungtynių pradžioje rezultatyviau žaidė šeimininkai, išsiveržę į priekį 5:2. Kauniečiai netruko įjungti aukštesnę pavarą ir dar iki pertraukos išsiveržė į priekį trimis įvarčiais. Antrame kėlinyje „Granitas-Karys“ persvarą po truputį didino ir neleido varžovams iškovoti pirmųjų taškų šį sezoną.
Nugalėtojams Mehdi Berry pelnė 11 įvarčių, Ernestas Guogis – 7, Ugnius Saliamoris – 6, Gytis Zadarnauskas – 4, Nedas Kavolius ir Rokas Alekšiūnas – po 3.
„Ūlos“ komandai Ignas Savičius pelnė 11 įvarčių, Arnas Narijauskas – 5, Kipras Barysas – 4, Gytis Ižganaitis ir Jomantas Bendorius – po 3.
Per 8 turus 16 taškų iškovojęs LRL lyderis „Dragūnas“ antroje vietoje esančią „Šviesą“ lenkia 2 taškais. Trečioje vietoje esantis „Granitas-Karys“ per 7 rungtynes iškovojo 8 taškus. Ketvirtoje pozicijoje „Varsa-Stronglasas“ per 6 susitikimus surinko 4 taškus. Toliau rikiuojasi po 2 taškus turintys Pasvalio „Pieno žvaigždės“ ir „Vilnius“. Be taškų lieka „Ūlos“ komanda.
Kitas LRL turas prasidės lapkričio 11 dieną.
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