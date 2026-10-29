Lietuvos rankininkai pradeda Europos čempionato atranką: pirmosios kovos Splite ir Tauragėje

Lietuvos rinktinė pateko į pirmąją atrankos grupę, kurioje taip pat varžysis Kroatijos, Nyderlandų ir Suomijos nacionalinės komandos. Iš viso atrankoje dalyvaus 32 rinktinės, suskirstytos į aštuonias grupes. Kiekviena komanda sužais po šešerias rungtynes, o kelialapius į finalinį Europos čempionato etapą iškovos po dvi geriausias kiekvienos grupės rinktines bei keturios geriausios trečiąsias vietas užėmusios ekipos.
Atrankos pradžioje laukia Kroatijos ir Nyderlandų iššūkiai
Lapkričio 4 dieną Lietuvos rankininkai atrankos ciklą pradės Splite, kur susitiks su viena tituluočiausių Europos rinktinių. Kroatijos nacionalinė komanda yra ne kartą iškovojusi medalius svarbiausiuose tarptautiniuose turnyruose, todėl pirmosios atrankos rungtynės lietuviams taps rimtu išbandymu.
Po keturių dienų Lietuvos rinktinė sužais pirmąsias rungtynes namuose. Lapkričio 8 dieną Tauragėje lietuvių lauks akistata su Nyderlandų rankininkais, kurie dalyvavo keturiuose pastaruosiuose Europos čempionatuose, o 2026 metų pirmenybėse užėmė 15-ąją vietą.
Lietuvos ir Nyderlandų nacionalinės komandos jau yra susitikusios Europos čempionato atrankoje. 2010 metais vykusios abi tarpusavio rungtynės baigėsi lygiosiomis. Pirmajame susitikime Panevėžyje komandos sužaidė 19:19, o atsakomojoje dvikovoje Nyderlanduose buvo užfiksuotas rezultatas 25:25.
Po lapkričio mėnesio rungtynių atrankos turnyras tęsis 2027 metų kovą, kai Lietuvos rinktinė dukart susitiks su Suomijos nacionaline komanda. Pirmoji dvikova vyks Suomijoje, o atsakomosios rungtynės Lietuvoje. Gegužę lietuviai namuose priims Kroatijos rinktinę, o atrankos ciklą užbaigs išvykos rungtynėmis su Nyderlandais.
LRF prezidentas V. Rašimas: „Tikiu, kad rinktinė Tauragėje sulauks šilto ir gausaus palaikymo“
Pirmąsias Lietuvos rinktinės namų rungtynes nuspręsta surengti Tauragėje. Lietuvos rankinio federacijos prezidentas Vilius Rašimas pabrėžia, kad šis sprendimas svarbus ne tik vietos rankinio bendruomenei, bet ir siekiant sudominti sportu daugiau regiono gyventojų.
„Man, kaip tauragiškiui, ypač džiugu, kad nacionalinė rinktinė žais Tauragėje. Šis kraštas, o ypač Skaudvilė, turi gilias rankinio tradicijas, todėl tikiu, kad rinktinė čia sulauks šilto ir gausaus palaikymo. Kviečiu į areną ne tik rankinio bendruomenę, bet ir tuos, kurie šio sporto dar nepažįsta. Tai puiki proga atrasti rankinį ir pajusti rinktinės rungtynių emocijas. Tikiu, kad šios rungtynės taps gražaus ir ilgalaikio bendradarbiavimo su Taurage pradžia“, sako Lietuvos rankinio federacijos prezidentas V. Rašimas.
Lapkričio 8 dieną vyksiantis susitikimas su Nyderlandais bus pirmoji galimybė šalies rankinio gerbėjams gyvai palaikyti Lietuvos rinktinę šiame atrankos cikle. Tauragės arenoje lietuviai sieks svarbių taškų kovoje dėl vietos Europos čempionate, o susirinkę sirgaliai galės iš arti stebėti nacionalinės komandos akistatą su tarptautinių turnyrų patirties turinčiais varžovais.
2028 metų Europos vyrų rankinio čempionatas sausio 13-30 dienomis vyks Portugalijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje. Lietuvos rinktinė sieks trečią kartą šalies istorijoje patekti į finalinį žemyno pirmenybių etapą. Iki šiol lietuviai Europos čempionatuose dalyvavo 1998 ir 2022 metais.
Artimiausių Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis
Lapkričio 4 d., 18.00 val. Lietuvos laiku
Kroatija – Lietuva
„Sportski Centar Gripe“, Splitas, Kroatija.
Rungtynių tiesioginę transliaciją bus galima stebėti EHFTV platformoje.
Lapkričio 8 d., renginio pradžia 14.20 val.
Lietuva – Nyderlandai
Tauragės arena, Bernotiškės g. 11, Tauragė.
Bilietus į Lietuvos ir Nyderlandų rinktinių rungtynes galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Kakava“.
Lietuvos rankinio federacija kviečia sirgalius lapkričio 8 dieną atvykti į Tauragės areną ir palaikyti nacionalinę rinktinę pirmosiose 2028 metų Europos čempionato atrankos rungtynėse namuose.
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