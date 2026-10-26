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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Lietuva parodė Belgijos rinktinės problemas: vadovas atskleidė, ką būtina keisti

2026-10-26 23:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-26 23:23
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Belgijos moterų rankinio rinktinė nesugebėjo įveikti Lietuvos komandos ir nepateko į pasaulio čempionatą. Nors toks rezultatas nenustebino traumų išretintos ekipos, jis dar kartą parodė, kiek daug darbo belgėms laukia ruošiantis 2030 metais savo šalyje vyksiančiam Europos čempionatui.

Belgijos moterų rankinio rinktinė | rankinis.lt nuotr.

Belgijos moterų rankinio rinktinė nesugebėjo įveikti Lietuvos komandos ir nepateko į pasaulio čempionatą. Nors toks rezultatas nenustebino traumų išretintos ekipos, jis dar kartą parodė, kiek daug darbo belgėms laukia ruošiantis 2030 metais savo šalyje vyksiančiam Europos čempionatui.

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Belgijos rinktinė dvikovose su Lietuva vertėsi be svarbių žaidėjų – profesionalių rankininkių Munios Smits ir Nele Antonissen. Vis dėlto Belgijos rinktinės trenerių štabas dėmesį kreipė ne tik į rezultatus. Į sudėtį buvo įtrauktos kelios paauglės ir jaunos žaidėjos, kurioms suteikta galimybė išbandyti jėgas tarptautiniame lygyje.

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„Žaidė komanda, kuri beveik niekada nėra rungtyniavusi kartu. Dabar turime suteikti šansų jaunimui, nes 2030 metais Europos čempionatas vyks mūsų šalyje. Buvo keletas šviesulių, tačiau dar turime daug nuveikti“, – teigė rinktinės vadovas Jo Delpire.

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Kaip vieną iš teigiamų akcentų J. Delpire paminėjo Tabeą Luickx, rungtyniaujančią trečioje Vokietijos lygoje.

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„Ji sužaidė labai geras rungtynes“, – sakė Belgijos rinktinės vadovas.

Galimybę pasirodyti gavo ir 16-metė Nienke Van de Peer bei 17-metė Willemijn Cuypers.

„Tai žaidėjos, kurios tik pradeda savo kelią. Norėjome pamatyti, kaip jos reaguoja į tokio lygio tarptautines rungtynes. Šias merginas reikia palaipsniui įtraukti į komandą ir kuo daugiau joms padėti“, – aiškino J. Delpire.

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Prie jaunųjų rankininkių ugdymo prisidėjo ir traumuota M. Smits. Per rinktinės langą ji liko su komanda ir dalijosi patirtimi su jaunesnėmis žaidėjomis.

Po ketverių metų Belgija kartu su Prancūzija surengs Europos čempionatą. Belgijos rinktinė grupės etapo rungtynes žais Antverpene.

„Viską planuojame atsižvelgdami į 2030 metus. Rungtynėse su Lietuva turėjome penkias labai jaunas žaidėjas. Tai daug, tačiau jos yra mūsų ateitis“, – teigė J. Delpire.

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J. Delpire įsitikinęs, kad viena svarbiausių sąlygų norint sumažinti atsilikimą nuo kitų šalių – Belgijos talentų tobulėjimas stipresnėse užsienio lygose.

„Jei esi per gera Belgijos čempionatui, turi išvykti“, – pabrėžė jis.

Anot rinktinės vadovo, Belgijoje jaunimas dažnai pirmiausia renkasi studijas, o tik vėliau svarsto apie karjerą užsienyje. Nyderlanduose žaidėjai kartais išvyksta jau būdami 18 ar 19 metų, o Belgijoje tokia nuostata nėra taip paplitusi. Todėl federacija ir nacionalinė rinktinė stengiasi padėti žaidėjoms patekti į užsienio centrus bei stipresnes lygas.

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