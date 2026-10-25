„Dragūno“ rankininkai pateko į trečiąjį Europos taurės turnyro etapą

Europos taurės turnyro trečiojo etapo burtai, po kurių paaiškės „Dragūno“ varžovai, bus traukiami artėjantį antradienį. Trečiojo etapo rungtynės numatytos lapkričio 21-22 ir 28-29 dienomis.
Klubams susitarus abejos „Dragūno“ ir „Zubri“ rungtynės vyko Klaipėdoje ir namų sienos padėjo uostamiesčio komandai laimėti abu susitikimus. Sekmadienį vykusiose atsakomosiose rungtynėse „Dragūnas“ šventė pergalę 34:28 (18:15) ir laimėjo dvikovą bendru rezultatu 62:50.
Šeštadienį vykusiame pirmame susitikime klaipėdiečiai taip pat laimėjo šešiais įvarčiais 28:22.
„Kažkur tyliai kamputyje mes tikrai tikėjomės patekti į kitą etapą. Pagaliau jau pribrendome prie šito pirmojo laiptelio ir pagaliau išgyvendinome tą baimę ir nepasitikėjimą, kurie mus kamavo daugelį metų iš eilės. Mes tikrai pelnytai padarėme tai, ką padarėme ir, kaip ir sakiau komandai, manau, kad tai nėra pabaiga. Laukite tęsinio“, – po ilgos pertraukos įveiktu Europos turnyrų etapu džiaugėsi „Dragūno“ komandos kapitonas Arvydas Bučius.
Atsakomosiose rungtynėse lygi kova vyko tik susitikimo pradžioje. Įpusėjus kėliniui „Dragūnas“ atitrūko keturiais įvarčiais 10:6, o pasibaigus pirmam kėliniui pirmavo 18:15. Po pertraukos Klaipėdos ekipa padidino pranašumą iki septynių įvarčių 22:15. „Zubri“ nepasidavė ir sumažino atsilikimą iki minimalaus 24:25, bet „Dragūnas“ gan greitai vėl atstatė turėtą įtikinamą persvarą.
„Labai džiugu yra patekti į kitą etapą. Atsakomosios rungtynės buvo labiau nervingos ir labiau banguotos. Buvo ir chaotiškų vietų, bet džiugu, kad vyrai susikaupė ir po nesėkmingų atkarpų sužaidė labai sėkmingai, protingai ir solidžiai. Per dvi dienas pavyko ir tolygiai sudėlioti krūvį visiems žaidėjams“, – sakė „Dragūno“ treneris Miglius Astrauskas.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Artūras Budraitis, pelnęs 7 įvarčius, Deividas Virbauskas ir Mykolas Lapiniauskas prie pergalės pridėjo po 5 įvarčius, Lukas Juškėnas ir Paulius Čėsna – po 3, Arvydas Bučius, Lukas Simėnas, Tomas Drakšas ir vartininkas Benediktas Pakalniškis – po 2, Matas Kairys, Karolis Stropus ir Danilas Plakhotinas – po 1.
„Dragūno“ vartininkai Ionas Saharneanas atrėmė 13 metimų iš 33-ijų (39 proc.), B. Pakalniškis – 2 iš 9-ių (22 proc.).
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