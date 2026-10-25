Po pirmosios pergalės – trenerio įspėjimas Lietuvos rankininkėms

„Komandoje atmosfera labai gera ir kovinga. Visos esame motyvuotos, susitelkusios ir nekantriai laukiame artėjančių rungtynių. Žinome, kad rungtynės su Belgijos rinktine nebus lengvos, tačiau žaisime namuose, palaikomos savo sirgalių, o tai suteikia papildomos motyvacijos ir energijos.
Esame pasiruošusios kovoti dėl kiekvieno kamuolio, palaikyti viena kitą ir atiduoti visas jėgas iki paskutinės minutės. Mūsų tikslas aiškus – apginti namų aikštelę ir iškovoti antrąją pergalę“, – sakė G. Rinkevičiūtė.
Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Herlanderis Silva pabrėžė, kad ankstesnė pergalė nieko negarantuoja, todėl jo auklėtinėms reikės dar kartą įrodyti savo pranašumą.
„Mums rezultatas yra 0:0. Turime aikštelėje dar kartą įrodyti, kad galime įveikti Belgijos rinktinę. Privalome žaisti geriau nei praėjusį trečiadienį, nes tokio paties žaidimo gali ir nepakakti. Todėl šioms rungtynėms ruošiamės labai atsakingai, įvertindami visas galimas grėsmes. Lietuvos rankinis turi rodyti pažangą ir išlaikyti stabilų žaidimą – tai kelias į didžiuosius tarptautinius turnyrus“, – teigė H. Silva.
Lietuvės Belgijoje laimėjo rezultatu 27:19 ir prieš atsakomąsias rungtynes turi solidų 8 įvarčių pranašumą.
Lietuvos ir Belgijos rinktinių rungtynės Prienuose prasidės sekmadienį 16 valandą.
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