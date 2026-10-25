Europos taurės turnyre „Granitas“ neprilygo dešimteriopai turtingesniam Rumunijos klubui

Šeštadienį vykusiose pirmose rungtynėse „Granitas-Karys“ turėjo pripažinti varžovų pranašumą 22:39 (9:18) ir išsaugojo tik teorines viltis patekti į kitą etapą.
Kauniečiai pirmi išsiveržė į priekį 1:0, tačiau tai buvo vienintelis kartas, kai „Granitas-Karys“ buvo pirmaujančiojo vaidmenyje. Visų rungtynių metu „Politehnica Timišoara“ didino savo persvarą ir iškovojo triuškinamą pergalę 17 įvarčių skirtumu. Atsakomosios rungtynės vyks sekmadienį taip pat Timišoaroje.
„Kaip ir tikėjomės, varžovų komanda yra labai patyrusi bei sustyguota ir visose pozicijose turi po du lygiaverčius žaidėjus. Rungtynių pradžia buvo nebloga, bet iš ritmo išmušė varžovų vartininkas, kuris atmušė du 7 metrų baudinius, jo nepramušėme ir nuo 6 metrų linijos, – komentavo „Granito-Kario“ komandos treneris Vaidotas Grosas. – Nesame pripratę ir prie tokios atmosferos arenoje, kai žiūrovus palaikė daugiau negu tūkstantis sirgalių. Bent tiek smagu, kad žiūrovai ne tik varžovus palaikė, bet ir mums paplodavo po gerų atakų.“
Prieš sezoną dar labiau atjaunėjusiai „Granito-Kario“ komandai, kurios amžiaus vidurkis siekia vos 21 metus, Karolis Rameikis pelnė 6 įvarčius, tunisietis Mehdi Berry – 5, Simas Butkus ir Gytis Zadarnauskas – po 3, Marius Kairys ir Nedas Kavolius – po 2, Rokas Alekšiūnas – 1. Kauno ekipos vartininkas Oskaras Jasudas atrėmė 9 metimus iš 38-ių (24 proc.).
„Rungtynės su tokiu stipriu varžovu yra neįkainojama patirtis. Buvo labai gera proga duoti pažaisti visiems mūsų rankininkams ir labai norėjosi, kad sužaistų ir po traumų grįžę žaidėjai, tokie kaip Karolis Rameikis, kuris atliko daugiausia metimų ir buvo rezultatyviausias mūsų komandoje, – teigė V. Grosas. – Svarbu, kad jis ir kiti jauni mūsų žaidėjai įgautų pasitikėjimą. Gynyboje to pasitikėjimo trūko, nes jauni žaidėjai atvažiavę pas tokį varžovą iškart galvoja, kad vis tiek pralaimėsime. Labai norisi tokį požiūrį pakeisti ir tikiuosi, jog pamatę iš arti kas čia vyksta, atsakomosiose rungtynėse jie bus labiau pasitikintys savimi ir agresyvesni.“
„Politehnica Timišoara“ klubas kauniečius ženkliai lenkia ne tik patirtimi, bet ir biudžetu. Šį sezoną „Granitas-Karys“ siekia surinkti 180 tūkst. eurų, tuo tarpu jų varžovų biudžetas yra daugiau negu dešimteriopai didesnis.
Net 2 milijonų eurų biudžetą šį sezoną turinčiame „Politehnica Timišoara“ klube rezultatyviausiai žaidė legionieriai. Graikas Theodoras Boskas pelnė 7 įvarčius, ukrainietis Artiomas Kozakevyčius – 6, rumunas Alexandru Andrei prie pergalės pridėjo 4 įvarčius, po 3 įvarčius įmetė lenkas Lukašas Rogulskis, juodkalnietis Risto Vujačičius, brazilas Thiago Alvešas bei kroatai Paolo Kraljevičius ir Valentino Ravničius, dukart įvarčiais pasižymėjo norvegas Kristofferis Gjelsvikas ir kroatas Antonio Ljubičius. Rumunijos klubo vartininkas ukrainietis Antonas Terechovas atrėmė net 15 metimų iš 30-ies (50 proc.).
„Prisiimu atsakomybę, kad nepavyko nuteikti žaidėjų ir juos motyvuoti, kad ir kiek besistengiau. Bet tas jaunatviškas mūsų žaidėjų požiūris padarė savo. Toks jausmas, kad mes patys per daug save nuvertiname ir galvojame, jos čia jau yra pralaimėta dvikova dar jai neprasidėjus, – sakė „Granito-Kario“ treneris. – Dabar mūsų tikslas yra vienas – sekmadienį sužaisti daug geriau. Aišku, sunku svajoti apie revanšą, kai kovoja Dovydas su Galijotu. Bet tikiuosi sužaisti geresnes rungtynes, pasiekti geresnį rezultatą ir kad vyrai savimi patikėtų, kad galima kovoti su daug labiau patyrusiu varžovu.“
Sekmadienį atsakomąsias Europos taurės turnyro antrojo etapo rungtynes žais ir Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Į antrąjį etapą pagal reitingą patekę Lietuvos čempionai Klaipėdoje 14 val. susitiks su Čekijos „Zubri“ klubu. Šeštadienį vykusiose pirmose rungtynėse „Dragūnas“ iškovojo pergalę šešiais įvarčiais 28:22.
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