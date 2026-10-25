Finale – jokių intrigų: Katerina Siniakova per 64 minutes susitvarkė su amerikiete

Po pirmojo seto pradžioje įgytos persvaros (2:1) K. Siniakova laimėjo net 10 geimų iš eilės ir varžovei nepaliko jokių vilčių.
Čekė viso turnyro metu pralaimėjo vos vieną setą. Pakeliui link titulo ji įveikė antrąją turnyro raketę Peyton Stearns, Magdą Linettę, Mary Stoianą ir aštuntąją pagal skirstymą Katie Boulter.
K. Siniakovai tai buvo pirmasis vienetų turnyro titulas nuo 2023 metų. Po pergalės Osakoje čekės sąskaitoje – šeši laimėti ir penki pralaimėti WTA turnyrų finalai. Čekei atiteko 250 reitingo taškų bei 37,39 tūkst. JAV dolerių.
Tuo metu A. Krueger žaidė trečiajame savo karjeros WTA turo finale. 2023 metais Japonijos turnyre triumfavusi amerikietė šįkart turėjo pripažinti varžovės pranašumą. Jos pergalių ir pralaimėjimų balansas tokio lygio finaluose dabar yra 1-2.
Finale K. Siniakova atliko 16 neatremiamų smūgių ir padarė 19 neišprovokuotų klaidų. A. Krueger sąskaitoje – 10 neatremiamų smūgių ir net 34 neišprovokuotos klaidos.
Buvusi antroji pasaulio raketė ispanė Paula Badosa (WTA-61) jau turnyro starte 6:3, 4:6, 3:6 neatsilaikė prieš kroatę Antonią Ružič (WTA-91), o buvusi ketvirtoji pasaulio raketė amerikietė Sofia Kenin (WTA-126) 3:6, 2:6 turėjo pripažinti tautietės Kaylos Day (WTA-119) pranašumą. Abi amerikietės pralaimėjo dar kvalifikacijoje, bet su „lucky loser“ statusu pateko į pagrindinį etapą.
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Osakoje prizų fondą sudarė 283,347 tūkst. JAV dolerių.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.