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Monfilsas pirmą kartą prabilo apie skyrybas su Svitolina: „Man skauda širdį“

2026-10-23 21:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 21:42
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Prancūzijos tenisininkas Gaelis Monfilsas pirmą kartą viešai prabilo apie skyrybas su ukrainiete Elina Svitolina. Jis užstojo buvusią žmoną, kuri po pranešimo apie santuokos pabaigą sulaukė aštrios kritikos.

Gaelis Monfilsas ir Elina Svitolina | Scanpix nuotr.
GALERIJA (111)

Prancūzijos tenisininkas Gaelis Monfilsas pirmą kartą viešai prabilo apie skyrybas su ukrainiete Elina Svitolina. Jis užstojo buvusią žmoną, kuri po pranešimo apie santuokos pabaigą sulaukė aštrios kritikos.

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(111 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ukrainos tenisininkė E.Svitolina

40-metis G. Monfilsas penktadienį socialiniame tinkle „instagram“ paskelbė pareiškimą, praėjus keturioms dienoms po to, kai 32-ejų E. Svitolina pranešė apie jų santuokos pabaigą. Iš pradžių ukrainietė pagrindine išsiskyrimo priežastimi įvardijo Rusijos invazijos į jos gimtinę sukeltą psichologinį poveikį.

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„Nors ji neprivalėjo niekam aiškinti savo sprendimo, Elina pasirinko atvirai ir nuoširdžiai pasidalyti skyrybų priežastimis. Ji tai padarė taip, kaip tuo metu geriausiai sugebėjo. Daugelis nusprendė, kad jos paaiškinimas nebuvo pakankamai tobulas. Dabar Elina susidūrė su kritika, kuri, mano akimis, geriausiu atveju buvo nemaloni, o blogiausiu – nuodinga“, – rašė G. Monfilsas.

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Pirmadienį paskelbtame pranešime E. Svitolina teigė, kad nuo 2022 metais prasidėjusios Rusijos invazijos ją lydėjo bemiegės naktys, abejonės ir jausmas, jog ji praranda save. Vėliau E. Svitolina paskelbė dar vieną pareiškimą ir paaiškino, kad iš pradžių neplanavo viešai kalbėti apie asmeninius santykius. Vis dėlto tai padaryti paskatino anksčiau laiko baigęs karjerą G. Monfilsas ir kilę spėliojimai, kodėl jis nusprendė pasitraukti dar prieš lapkritį vyksiantį Paryžiaus ATP 1000 turnyrą.

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„Pasidalijau tik viena iš priežasčių, paskatinusių mane susimąstyti apie savo gyvenimą ir ateitį, tačiau tiesa ta, kad priežasčių yra kur kas daugiau, ir viskas niekada nebuvo susiję tik su vienu dalyku“, – patikslino E. Svitolina.

G. Monfilsas šią savaitę turėjo žaisti ATP 250 serijos turnyre Lione, Prancūzijoje. Taip pat buvo suplanuoti parodomieji mačai su tautiečiais Jo-Wilfriedu Tsonga, Richardu Gasquet ir Gillesu Simonu, tačiau dėl ankstesnio pasitraukimo iš profesionalaus teniso šių planų atsisakyta.

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G. Monfilsas ir E. Svitolina susituokė 2021 metų liepą. 2022 metų spalį jiems gimė dukra Skaï. Šių metų rugpjūtį tenisininkai kartu pasiekė „US Open“ mišrių dvejetų varžybų pusfinalį. E. Svitolina šį sezoną žaidė vieną geriausių savo karjeros sezonų, o praėjusių metų pabaigoje buvo anksčiau laiko sustabdžiusi pasirodymus dėl perdegimo, kurį iš dalies lėmė Rusijos invazijos į Ukrainą poveikis.

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Savo pareiškime G. Monfilsas taip pat padėkojo buvusiai žmonai už jos palaikymą ir meilę per bendrus metus.

„Nors man skauda širdį, esu jai amžinai dėkingas už palaikymą ir meilę. Kai jau buvau pasirengęs baigti teniso karjerą, ji suteikė man reikiamo paskatinimo toliau žaisti“, – teigė prancūzas.

Jis taip pat pabrėžė, kad nepaisant skyrybų jiedu tebėra šeima, vis dar jaučia vienas kitam meilę ir kartu rūpinsis dukra.

„Elina turi savo kovų, kaip ir aš savųjų. Gerbiu jos pasirinkimus ir priežastis. Mes ir toliau palaikysime vienas kitą ir rūpinsimės vienas kitu, ypač todėl, kad mus sieja bendras vaikas. Pradėdami šį naują gyvenimo etapą, prašome visų prisiminti, kad esame tik žmonės. Ne Gaelis Monfilsas ir Elina Svitolina, o tiesiog Gaelis ir Elina. Netobuli, bet besistengiantys iš visų jėgų“, – rašė G. Monfilsas.

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