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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Lietuvos rankininkės Prienuose dominavo prieš Belgiją ir priartėjo prie pasaulio čempionato

2026-10-25 17:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 17:26
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Sekmadienį Prienuose vyko atsakomosios 2027 m. pasaulio moterų rankinio čempionato Europos zonos atrankos rungtynės tarp Lietuvos ir Belgijos rinktinių.

Vykinto Selivončiko nuotr. | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Prienuose vyko atsakomosios 2027 m. pasaulio moterų rankinio čempionato Europos zonos atrankos rungtynės tarp Lietuvos ir Belgijos rinktinių.

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Lietuvės Belgijoje laimėjo rezultatu 27:19 ir prieš atsakomąsias rungtynes turėjo solidų 8 įvarčių pranašumą. Prienuose mūsiškės dominavo prieš belges ir pasiekė pergalę – 28:20. Tai užtikrino lietuvėms vietą finaliniame Europos zonos atrankos etape.

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Belgės atsakomosiose rungtynėse intrigą palaikė apie pusę kėlinio (1:3, 4:6, 6:8). Lemiamas lūžis įvyko, kai lietuvės surengė spurtą 7:0 (15:8). Belgės įvarčio nesugebėjo įmesti daugiau nei 14 min.Prie šio spurto svariai prisidėjo ir puikiai žaidusi vartininkė Evita Žilionytė.

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Vėliau belgės taip ir neatsigavo, nepadėjo joms ir ilgoji pertrauka. Tuo tarpu lietuvės antrajame kėlinyje sutvarkė formalumus ir šventė pergalę.

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Pagal neoficialų protokolą Gabija Pilikauskaitė pelnė 9 įvarčius, Eva Christina Žilinskas – 4, Laura Salamanavičė – 3, Dominyka Andronik, Kamilė Juozaitytė, Vakarė Damulevičiūtė ir Gerda Kairytė – po 2, o Singrida Kulikovaitė, Martyna Ustilaitė, Amelija Selivončikaitė ir Ugnė Slavėnaitė – po 1.

Belgių gretose daugiau nei 3 įvarčius pelnė tik Sien Buelens (6).

Lietuvės laimėjo nepaisant to, kad gavo dvigubai daugiau baudos minučių (12 prieš 6). Lietuvės realizavo visus penkis 7 m baudinius, o belgės – tris iš keturių.

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Keturios pirmojo etapo porų nugalėtojos pateks į lemiamą atrankos etapą. Jame prie jų prisijungs Portugalija ir 21 rinktinė iš 2026 metų Europos čempionato.

Lemiamas etapas numatytas 2027 metų balandžio 7-8 ir 10-11 dienomis. Komandos vėl žais po dvejas rungtynes, o serijų nugalėtojos iškovos kelialapius į pasaulio čempionatą.

2027 metų IHF moterų pasaulio rankinio čempionate Vengrijoje dėl titulo varžysis 32 rinktinės. Lapkričio 30-gruodžio 19 dienomis vyksiančiame turnyre vietas jau yra užsitikrinusios šeimininkė Vengrija ir praėjusio pasaulio čempionato nugalėtoja Norvegija.

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Lietuva - Belgija
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Formalumai sutvarkyti - lietuvės laimėjo 28:20 ir pateko į lemiamą atrankos etapą!

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G. Pilikauskaitė nuo 7 m baudinio žymos išvedė lietuves į priekį (2:1).

16:03

Lietuvių įvarčių sąskaitą atidarė M. Ustilaitė (1:1).

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16:00

Rungtynės prasidėjo.

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