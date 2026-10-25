Lietuvos rankininkės Prienuose dominavo prieš Belgiją ir priartėjo prie pasaulio čempionato

Lietuvės Belgijoje laimėjo rezultatu 27:19 ir prieš atsakomąsias rungtynes turėjo solidų 8 įvarčių pranašumą. Prienuose mūsiškės dominavo prieš belges ir pasiekė pergalę – 28:20. Tai užtikrino lietuvėms vietą finaliniame Europos zonos atrankos etape.
Belgės atsakomosiose rungtynėse intrigą palaikė apie pusę kėlinio (1:3, 4:6, 6:8). Lemiamas lūžis įvyko, kai lietuvės surengė spurtą 7:0 (15:8). Belgės įvarčio nesugebėjo įmesti daugiau nei 14 min.Prie šio spurto svariai prisidėjo ir puikiai žaidusi vartininkė Evita Žilionytė.
Vėliau belgės taip ir neatsigavo, nepadėjo joms ir ilgoji pertrauka. Tuo tarpu lietuvės antrajame kėlinyje sutvarkė formalumus ir šventė pergalę.
Pagal neoficialų protokolą Gabija Pilikauskaitė pelnė 9 įvarčius, Eva Christina Žilinskas – 4, Laura Salamanavičė – 3, Dominyka Andronik, Kamilė Juozaitytė, Vakarė Damulevičiūtė ir Gerda Kairytė – po 2, o Singrida Kulikovaitė, Martyna Ustilaitė, Amelija Selivončikaitė ir Ugnė Slavėnaitė – po 1.
Belgių gretose daugiau nei 3 įvarčius pelnė tik Sien Buelens (6).
Lietuvės laimėjo nepaisant to, kad gavo dvigubai daugiau baudos minučių (12 prieš 6). Lietuvės realizavo visus penkis 7 m baudinius, o belgės – tris iš keturių.
Keturios pirmojo etapo porų nugalėtojos pateks į lemiamą atrankos etapą. Jame prie jų prisijungs Portugalija ir 21 rinktinė iš 2026 metų Europos čempionato.
Lemiamas etapas numatytas 2027 metų balandžio 7-8 ir 10-11 dienomis. Komandos vėl žais po dvejas rungtynes, o serijų nugalėtojos iškovos kelialapius į pasaulio čempionatą.
2027 metų IHF moterų pasaulio rankinio čempionate Vengrijoje dėl titulo varžysis 32 rinktinės. Lapkričio 30-gruodžio 19 dienomis vyksiančiame turnyre vietas jau yra užsitikrinusios šeimininkė Vengrija ir praėjusio pasaulio čempionato nugalėtoja Norvegija.
Belgės jau visiškai palūžo (24:13).
Lietuvės ir toliau ramiai kontroliuoja rungtynių eigą (19:12). Belges dabar gali išgelbėti tik stebuklas.
Prasidėjo antrasis kėlinys.
Po pirmojo kėlinio lietuvių persvara įtikinama - 15:9.
G. Pilikauskaitė visiškai nesustabdoma - dar 2 jos įvarčiai!
G. Pilikauskaitė pelnė dar vieną įvartį, o belgės niekaip nepralaužia E. Žilionytės gynybos (12:8).
Rekordinė lietuvių persvara - pasižymėjo L. Salamanavičė (11:8).
Antras iš eilės E. Žilinskas įvartis (10:8).
Lietuvės po ilgesnės pertraukos susigrąžino persvarą (9:8).
L. Salamanavičės ir G. Pilikauskaitės įvarčiai padėjo išlyginti rezultatą (8:8).
E. Žilionytė ne kartą gelbėjo lietuves, bet mūsiškės strigo puolime ir paleido belges į priekį (4:6).
G. Kairytė atstatė pusiausvyrą (3:3).
Belgės daugumoje perėmė iniciatyvą (2:3).
V. Damulevičiūtė gavo 2 baudos min.
G. Pilikauskaitė nuo 7 m baudinio žymos išvedė lietuves į priekį (2:1).
Lietuvių įvarčių sąskaitą atidarė M. Ustilaitė (1:1).
Rungtynės prasidėjo.
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Formalumai sutvarkyti - lietuvės laimėjo 28:20 ir pateko į lemiamą atrankos etapą!