„Real“ vartininkas praleis „El Clasico“ su „Barcelona“

34-erių metų vartininkas yra vienas svarbiausių „Karališkojo“ klubo žaidėjų. Pastarasis negalės padėti „Real“ komandai „Camp Nou“ stadione vyksiančiame susitikime, kurį klubas pasitinka turnyrinėje lentelėje atsilikdamas šešiais taškais nuo lyderės „Barcelonos“.
T. Courtois šiame mūšyje pakeis Andrejus Luninas, kuris pastaraisiais sezonais nuolat pavaduodavo belgą.
Nepaisant klubo pranešimo, ESPN praneša, jog „Real“ neatmeta galimybės, jog nors komanda jau atvyko į Barseloną, T. Courtois galėtų atvykti vėliau suspėdamas į rungtynes, jei jo būklė žymiai pagerėtų.
„Real“ šiose rungtynėse taip pat bus priverstas verstis be Vinicius pagalbos, kuriam buvo skirta ketverių rungtynių diskvalifikacija.
Courtois, baja de última hora. https://t.co/XZ84TYRyza— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026
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