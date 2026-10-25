„Anadolu Efes“ užtikrintai nugalėjo „Korfez“, Danusevičiaus pasirodymas – „minusinis“

Eurolygos klubas namie 93:77 (24:14, 25:18, 18:30, 26:15) nugalėjo Izmito „Korfez“ (2/3) su Pauliumi Danusevičiumi.
Tris kėlinius svečiai laikėsi arti favoritų, tačiau ketvirtame kėlinyje „Anadolu Efes“ nesustojo, kol nepasiekė 20 taškų persvaros (89:69).
P.Danusevičius per 12 minučių surinko 3 taškus (1/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/2 baudų metimų), atkovotą ir prarastą kamuolį, pražangą bei „minus 2“ naudingumo balus.
18 taškų Izmito klubui pelnė Johnny Davisas (5 atk. kam., 4 klaidos), 12 – Boo Buie (6 rez. perd.), 11 – Alexas Reese'as (3/7 tritaškių, 7 atk. kam.), 10 – Mertas Akay'us.
Nugalėtojams 17 taškų surinko Cameronas Payne'as (3/7 tritaškių, 6 rez. perd.), 16 – Collinas Malcolmas (6/7 dvitaškių), 14 – Santi Yusta, po 12 – Dario Šaričius (3/3 tritaškių) ir Bruno Fernando (8 atk. kam., 3 klaidos).
„Anadolu Efes“ per dvigubą Eurolygos savaitę lankys Tel Avivo „Hapoel“ ir namie priims Atėnų „Panathinaikos“.
Tuo tarpu „Korfez“ lankysis Latvijoje – FIBA Europos taurėje laukia vizitas pas Valmieros „Valmiera/Glass“.
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