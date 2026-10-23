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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Jose Mourinho atskleidė, dėl ko dvejoja prieš rungtynes su „Barcelona“

2026-10-23 18:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-23 18:19
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Jose Mourinho prieš šį sekmadienį laukiančias rungtynes su „Barcelona“ kalbėjo apie savo taikytiną taktiką ir tai, ką jam nelengva atlikti.

Jose Mourinho | EPA nuotr.

Jose Mourinho prieš šį sekmadienį laukiančias rungtynes su „Barcelona“ kalbėjo apie savo taikytiną taktiką ir tai, ką jam nelengva atlikti.

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Portugalas pripažino, kad Federico Valverde žaidimas dešiniojo krašto gynėjo pozicijoje jam kelia dvejopus jausmus. Madrido „Real“ treneris liko patenkintas urugvajiečio pasirodymu paskutinėse rungtynėse, tačiau pabrėžė, kad tokį sprendimą priimti nėra lengva, nes dėl jo tenka į starto sudėtį neįtraukti dviejų futbolininkų, kuriems ši pozicija yra natūrali.

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„Neatskleisiu, ar šeštadienį jis vėl žais šioje pozicijoje, tačiau galiu pasakyti, kad Fede sužaidė geras rungtynes. Man skaudu leisti Fede žaisti dešiniojo krašto gynėju, nes tai reiškia, kad turiu palikti už aikštės ribų du žaidėjus, kurie natūraliai žaidžia šioje pozicijoje“, – sakė J. Mourinho.

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F. Valverde įprastai rungtyniauja aikštės viduryje, tačiau dėl savo universalumo gali padėti ir dešiniajame gynybos krašte. Jo fizinės savybės, greitis bei darbo apimtis leidžia prisitaikyti prie šios rolės, nors tai reiškia, kad komanda netenka vieno svarbiausių žaidėjų saugų grandyje.

Dešiniajame gynybos krašte F. Valverde yra žaidęs ir anksčiau. Tiesa, dažniausiai jis tai darydavo dėl komandos draugų traumų. Šį sezoną futbolininkas šioje pozicijoje sužaidė dvi rungtynes.

„El Clasico“ rungtynės laukia sekmadienį 22:00 val.

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